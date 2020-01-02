破壞匯豐定罪首例　無業男稱不滿凍結星火戶口認罪還押候判 (19:50)

報稱無業的被告王繪豪（33歲），被控於2019年12月30日，在上水中心商場地1029至1033號舖上海匯豐銀行理財易中心，無合理辯解而損壞兩個廣告燈箱、5塊強化玻璃、一部入票機、兩部存錢機及4部自動櫃員機。據銀行職員統計，維修費高達10.2萬元。

案情指出，案發日近下午1時半，身穿灰衣、啡色褲的被告在涉案匯豐銀行外，用鉗打爛兩個廣告燈箱、5塊強化玻璃；被告再衝入銀行內打爛入票機、兩部存錢機及4部自動櫃員機，其間他的右手受傷流血，血迹殘留在現場。銀行職員報警，閉路電視拍下被告犯案過程及衣著。

警方在一小時後，發現身穿同樣服飾的被告在上水天平邨出現，遂上前拘捕他。被告在警誡錄影會面時承認，不滿銀行凍結「星火同盟」戶口，憤怒下犯案，而逃走時扔棄犯案用的鉗。

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