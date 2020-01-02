港獨聯陳家駒等9人被控6．9遊行後非法集結　全准保釋3月再訊 (19:15)

9名被告依次為運輸工人蔡晉昇（22歲）、廣告從業員陳曉進（22歲）、電器技工陳偉樂（27歲）、學生梁曦彤（21歲）、無業的楊常智（24歲）、香港獨立聯盟召集人陳家駒（29歲）、技術員彭浩基（29歲）、廣告從業員周子俊（34歲）及救生員李迪泓（20歲）。

9人共被控3項參與非法集結罪名，首項非法集結控罪涉及首7名被告，指稱他們於2019年6月10日在分域街及柯布連道之間的告士打道一帶，連同其他人參與非法集結。

第二及第三項控罪分別指稱，周子俊同日於告士打道近柯布連道天橋、李迪泓同日於告士打道近菲林明道一帶，連同其他人參與非法集結。據悉，當日凌晨約2時半，有示威者向警方投擲雜物及指罵警員，警方衝前並拘捕多人。

案件押後至3月3日再訊，各被告獲准以1000至3000元保釋候訊，其間每周到警署報到一次，離港前24小時須通知警方。

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