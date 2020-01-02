22歲青年管有兩枚汽油彈認罪囚1年 (18:45)

被告劉嘉柏（22歲）承認一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪，由案發10月13日開始還押至今。

辯方求情稱，被告背景良好，曾入讀中華廚藝學院，對環保及素食極有興趣，曾赴日本當為期半年義工，照顧老人及幫助煮食。

被告、其父母、兄長、中學校長及朋友共撰寫7封求情信，被告在信中表示，還押期間已深切反省，明白政治問題不能以武力解決，知道定罪會影響前途，亦對父母擔心案件感到傷心、無力。

署理主任裁判官徐綺薇判刑時指出，被告案發毫無疑問正準備作一些破壞公眾安全的行為，而汽油彈更是致命武器，案件性質非常嚴重，雖然事件中未有人受傷，但仍有必要判處阻嚇性刑罰，故將量刑起點定於監禁21個月。不過，考慮到被告坦白認罪，背景良好，年僅22歲卻有確切目標，過往亦勤做義工，減刑後終判他入獄一年。

案情指出，大批示威者2019年10月13日在將軍澳一帶示威堵路，警方到場進行驅散，其間在將軍澳尚德廣場追截被告。被告逃走期間棄置背包，遭警員扯住衣服時甚至脫去上衣，惟最終仍遭制服。警方在被告背包內搜出兩支白色液體，經化驗後確認為汽油彈。

另外，被告早前曾投訴，拘留時在警署內被警員威嚇「擘大你隻眼」，用強光照射眼睛，又稱有警員用腳踩其眼鏡，要他提供手機密碼。

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