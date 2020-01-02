【元旦遊行】岑子杰：警「布袋式包圍」銅鑼灣拘市民是徹底濫捕 (18:00)

昨日遊行期間有人在灣仔破壞匯豐銀行，防暴警其後施放催淚彈，有人擲汽油彈還擊，警方要求腰斬遊行。岑子杰指出，昨午4時許大批市民在灣仔軒尼詩道，警方在毫無警示下施放催淚彈，做法「不人道」。他說警方昨午5時半要求民陣於半小時內解散遊行，但民陣反對，認為無可能在半小時解散百萬人的遊行，「一班well-trained（訓練有素）的警察，由元朗警署去到西鐵站都要30分鐘」。民陣曾提出晚上8時半的「死線」，警方僅願延至6時15分。他批評警方「草菅人命」，製造恐慌，並稱昨沒傷亡是因為參與遊行的市民質素高，亦互相照顧。

民陣副召集人陳皓恒要求警方交代有否派卧底或喬裝警到遊行隊伍，及為何昨有疑似便衣警沒委任證及持槍械。

議會陣線立法會議員毛孟靜批評，警方行動傷害示威自由，又批評警方「鍾意拉就拉」。她提到，民主黨許智峰昨被警員兩度強行除眼罩，批評涉事警員行為「幼稚，好似小學生」，沒使用合理武力，令人憤怒。

社福界聯署：警無故毆打拘捕街站義工

社福界團體今日聯署譴責政府及警方打壓元旦遊行，稱不同行業的工會昨在遊行路線沿途設街站招收會員，惟街站未開始運作，警方便無理向工會人員及群眾施放胡椒噴霧，無故毆打及拘捕街站義工。「此舉足見成立工會以組織罷工等行動再次觸動林鄭政府的神經，利用失控的警力打壓基本法列明所保障的『組織及參加工會的自由』」。

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