【元旦遊行】警昨5時許已擲催淚彈　今稱7時始用催淚煙應對汽油彈 (17:37)

港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，昨民陣遊行起步不夠兩小時已有多宗暴力案件，警方雖知道主辦單位已努力合作，嘗試確保遊行可順利進行，但他們當時無能力確保現場情況安全、「叫唔停暴徒收手」。吳稱警方評估後認為市民安全會被「暴徒」威脅，故與民陣商討後，昨午約5時半要求民陣終止遊行，當時警方已同意在晚上6時15分前不會有任何正式行動。

吳樂俊續說，警方終在昨晚約6時半開始，由軍器廠街推進，當時「暴徒在盧押道及軒尼詩道」一帶，警方推進期間已不斷呼籲及警告在場者離開；至晚上近7時才在灣仔天樂里使用催淚彈，驅散擲汽油彈的示威者。

不過，據本報記者昨在現場所見，昨午約5時位於軒尼詩道與盧押道交界的匯豐分行遭破壞後，大批警員到場制服多人並拖行其中一人最少20步距離，惹遊行市民不滿，警方稱在場者「非法集結」及噴胡椒噴霧和發射多發胡椒球彈，警遭擲物後投擲最少兩枚催淚彈，大批沒有任何防護裝備的遊行參加者爭相走避。但吳樂俊在今日的記者會上無提及警方昨午5時許已使用催淚彈。

民陣則表示，昨午5時半警方要求解散遊行，民陣曾提出晚上8時半的死線，但警方僅願將延至6時15分。

另外，警方稱過去數日共拘捕420人，年齡介乎12至81歲，其中昨晚在銅鑼灣怡和街及波斯富街一帶，曾截查464人，最終287人涉非法集結被捕，至今仍遭拘查，暫未有人被檢控。吳樂俊稱絕不同意警方「濫捕」，強調當時見到有大批人堵路，警方設防線及多次警告涉非法集結者離開後，至晚上8時才截停仍不肯離開的人，調查後發現不涉非法集結的177人已當場獲釋。

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，警方在除夕（2019年12月31日）共使用23發催淚彈、15發橡膠子彈及1發布袋彈；昨元旦日則使用7發催淚彈、9發橡膠子彈及1發布袋彈。

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