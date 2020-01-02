深圳男伙兩人向前港人女友追債摑臉　3人認襲擊罪各罰2000元 (18:30)

被告依次為持雙程證的內地無業男子陳金寶（32歲）、美甲學徒洪智美（17歲）、中二學生李鎧淇（16歲）。控罪指出，3人於2019年12月30日在屯門安定邨一單位內襲擊陳姓女子，對她造成身體傷害。

陳金寶的代表律師求情稱，事主與陳金寶拍拖期間不忠，懷孕的胎兒並非屬於陳。陳當初出於「同情」，才陪伴及借錢讓她做墮胎手術，事主曾承諾還款，但違背諾言。3人在案發日上門向事主追債，事主仍堅拒還錢，他一時衝動下犯案，早已承認摑打事主臉部。辯方另透露，陳與父母同樣居於深圳，父親為公司東主，陳近月經常來港，為家人購物。

洪及李的代表律師稱，兩人衝動犯案，現有悔意，承諾不再重犯。裁判官認為案情不是同類案件最嚴重，事主傷勢不重，判各人罰款2000元。

案情指出，陳金寶於2018年9月在微信認識女事主，其後發展為情侶。事主於2019年10月懷孕，陳帶她前往內地完成墮胎手術，事後兩人分手。

陳不久後戀上事主的中學同學，即本案次被告洪智美，兩人隨即墮入愛河。案發當日，陳帶同另外兩名被告向事主追討1.2萬元墮胎費，其間洪用12吋長的木扇數次打事主雙臂及大腿。

3名被告其後被捕，陳在警誡下承認掌摑事主臉部兩次，次被告亦有施襲，第三被告則摑事主臉部及頭部。洪智美保持緘默，李鎧淇則否認打人。事主送往醫院驗傷，手臂、大腿分別有觸痛及瘀傷。

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