警元旦拘逾400人　親友赴警署送食物　對「漁翁撒網」圍捕無言 (18:40)

【18:40】入夜後，仍有十數名親友於北角警署外等候。有律師在警署內接觸過數十名被捕人，他在晚上6時20分左右向記者稱，北角警署內有約180名被捕者，大多是昨晚途經崇光百貨，他所接觸的被捕者年紀最小16歲，最大為30餘歲已婚人士。

該律師表示，暫未聽到有人受傷或遭受不人道對待，16歲以下被捕人的家長可入內與被捕人見面，18歲以上則視乎情況酌情處理。現時被捕人尚未落口供，估計短時間內不會獲釋。

【16:50】今午3時半，約20名被捕者親友仍在北角警署外了解，又以便利貼寫上被捕人姓名，遞給警員確認被捕人是否在警署內。由於警署外圍設置水馬，部分人站出馬路。

數名支援被捕者組織社工在場為親友登記被捕人姓名，協助查詢被捕人送至哪間警署。現場不少親友手持外賣，在警員安排下分批進入警署放下食物。警員對親友說，只容許送食物，由於警署內已有衣物，加上親友帶來的衣物或會有繩，故不准送入。

陳小姐稱警濫捕

陳小姐稱，昨晚與一男一女朋友失去聯絡，因擔心二人被捕，今午2時許到達北角警署了解。至下午3時，確認兩名朋友昨晚於銅鑼灣被捕、現於北角警署內。陳小姐說已聯絡律師跟進，認為警方的圍捕行為屬濫捕，坦言擔心友人情況。

許先生憂五旬家人被捕

許先生說，昨晚9時從新聞報道看見家人於崇光百貨對開被警方截停，至凌晨零時許見他被帶上旅遊巴，「佢都50幾歲，本身以為查完無事，點知最後都帶走。」許先生表示，家人沒向他透露昨日會否參與遊行，他估計家人只是路經；他尚未聯絡律師，「都唔知可以點做」。他對家人被捕感到擔心，對警方漁翁撒網式圍捕表示無言。

母擔心大哭 嚴同學：可以點，唔通一齊喊？

嚴同學表示，昨晚收到就讀浸大的哥哥的同學電話，懷疑哥哥在崇光百貨被截查後被捕。嚴同學嘗試致電聯絡，惟一直不成功，其母亦擔心大哭，「我都唔知可以點，唔通攬住佢一齊喊？」嚴同學至今尚未確認哥哥位於哪間警署。他認為，警方圍捕行為不公，「希望佢哋可以對得起自己套制服」。

有進入警署放下食物的親友透露，警方現時只許家人進入警署，並只可送無骨食物，餐具及水均遭禁止，他稱放下食物便要離開，未能接觸被捕人。

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