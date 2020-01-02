屯院收曾到武漢病人　急症室發燒區僅屏風分隔　部分人無戴口罩 (15:55)

一名曾到過武漢、有上呼吸道感染徵狀的女子正在屯門醫院接受隔離治療。記者今午（2日）約1時到醫院觀察，急症室內約一半病人戴上口罩，分流站的護士則身穿保護衣，戴上口罩及眼罩。急症室內的「發燒及呼吸道感染病人專用」區只用屏風與其他區域分隔，區內只有數名病人，部分人未有戴上口罩。位於9樓的隔離病房，有醫護人員離開時未有穿上保護裝備，僅戴上普通口罩。
市民潘小姐今午與兒子及家人到醫院探病，出門前從網上的「高登討論區」得悉事件，「噚日口罩都覺得唔需要戴，今日千叮萬囑所有屋企人都要戴口罩，同埋洗手保障番自己」。她認為，政府太遲公布事件，「如果好似2003年沙士（SARS）就好大件事」。她又形容，醫院氣氛不算緊張，見到有人沒戴口罩，估計部分市民仍未得知事件。
黃先生與太太帶同6個月大的女兒到醫院檢查，3人未有戴口罩，黃先生今早透過新聞得知事件，稱並不擔心，「（病人）都畀人隔離咗」。對於政府今日始公布事件，他認為當局「起碼有講」。被問到會否擔心引發類似2003年SARS的疫情，他相信政府有經驗處理，「都試過一次啦，應該有經驗掛」。
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