屯院收曾到武漢病人　急症室發燒區僅屏風分隔　部分人無戴口罩 (15:55)

市民潘小姐今午與兒子及家人到醫院探病，出門前從網上的「高登討論區」得悉事件，「噚日口罩都覺得唔需要戴，今日千叮萬囑所有屋企人都要戴口罩，同埋洗手保障番自己」。她認為，政府太遲公布事件，「如果好似2003年沙士（SARS）就好大件事」。她又形容，醫院氣氛不算緊張，見到有人沒戴口罩，估計部分市民仍未得知事件。

黃先生與太太帶同6個月大的女兒到醫院檢查，3人未有戴口罩，黃先生今早透過新聞得知事件，稱並不擔心，「（病人）都畀人隔離咗」。對於政府今日始公布事件，他認為當局「起碼有講」。被問到會否擔心引發類似2003年SARS的疫情，他相信政府有經驗處理，「都試過一次啦，應該有經驗掛」。

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