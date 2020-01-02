商人涉訛稱識土耳其能源部長欺詐11.7萬美元 (15:10)

被告劉國仁（45歲）被控一項欺詐罪，控罪指稱他於2006年9月欺詐郭耀偉11.7萬美元。控方表示，被告去年8月入境香港時被捕。

當年有份商討投資的林增輝出庭作供，他案發時是天大藥業主席方文權的私人助理，2006年一次公幹中在深圳認識被告，被告跟他說有「大生意」，稱認識許多富豪名媛，雙方交換聯絡方法後，兩人後來再私約相見。

被告在會面中向林增輝說，他認識土耳其能源部長，可以獲得俄羅斯石油配額，又展示自己與「阿拉伯人」合照，建議林投資20萬美金。惟林增輝聲稱沒有預算而婉拒。

數月後，被告再致電林增輝，說石油投資計劃「就嚟過期」，問他有沒有相熟朋友介紹參與投資，林介紹公司財務總監郭耀偉予被告。林增輝說郭「好有興趣」，不斷詢問被告投資細節。最後郭先後兩次將11.7萬美元存入被告聲稱為能源部長旗下戶口，被告承諾會連本帶利還錢予郭，更曾向郭笑說「等收錢啦！」然而，被告一直沒有還錢。

據控方開案陳辭，被告曾向郭耀偉表示，投資後可從每噸石油銷售中獲利1美元，每年銷售量可達60萬噸，整個投資計劃需要約160萬港元起動。被告又承諾郭，不但會將投資額償還，還會在一年內每月付他5萬美元。

控方表示，被告警誡下稱自己不認識土耳其能源部長，而郭存入的款項，則轉往土耳其商人Mustafa Tachtaci名下。