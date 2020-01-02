中一自行分配學位開始　家長稱校內政治活動不影響選校 (14:03)

排頭位的盧太太今早特意請假，跨區前往皇仁書院交表。她表示自己約早上8時已到達學校，該校歷史悠久，校風良好，亦有推行新派「STEM」教學（科學、科技、工程和數學），兒子有參加奧數，認為有助兒子數學發展，兒子也喜歡該校的教學模式。對於今年提早公布自行分配學位結果，她認為「有人歡喜有人憂」，對於不獲選的學生而言，會較少競爭，老師也可相應作出課程安排。

另一位前來「交表」的吳太太表示喜歡該校的辦學理念，認為老師很有愛心。兒子成績屬Band 1組別，課餘亦有參加敲擊樂和籃球等活動。她說，沒有為兒子報讀面試班，只是與兒子多加傾談，不想他太大壓力，表示一切「隨緣」。如兒子被錄取，作為家長固然開心，若考不到就「繼續努力讀書」，最重要是兒子喜歡。對於有學生曾於校內發起政治活動，她認為不影響選校，因為若兒子支持行動，作為家長不會反對，「小朋友也有自己意念，就讓他發揮」。

小六生文同學今日亦與母親一起前來交表，他喜歡該校外觀，家住附近，認為學校方便，學校也屬Band 1組別，故選該校。他說沒有參加面試班，平常多與母親練習面試。

參加自行分配學位派位的中學將於今日至16日接受申請，家長可向不多於兩間心儀中學申請。學校會於3月31日通知獲取家長，未獲取錄者可參加下一階段統一派位。

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