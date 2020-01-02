運輸署下月簡化的士筆試內容　冀吸引更多新人入行 (12:56)

運輸署表示，的士業界及的士服務質素委員會成員早前向署方表達對的士筆試的意見，建議檢討及優化筆試內容和安排，以紓緩業內人力資源短缺的問題。運輸署經詳細考慮及研究後，決定維持現時由3部分組成的考核結構，即甲部「的士則例」、乙部「地方試題」及丙部「道路使用者守則」，但會適當更新及簡化考核內容，以及調整試題數目和及格標準，詳情如下：

考核內容調整

・乙部「地方試題」將更新為「地方及路線試題」（刪去已不再普遍為公眾所熟悉的地方）

・新增路線規劃試題（要求考生在兩個指明地點之間選擇最直接可行的路線）

試題數目調整

・整體試題數目由140條調整至90條（甲部、乙部試題數目各維持20條不變）

・丙部試題數目由100條調整至50條

考試時間調整

・由現時70分鐘縮短至45分鐘

及格標準調整

・甲部、乙部調整至答對17條或以上

・丙部調整至答對43條或以上

（的士筆試指引詳情可參考運輸署相關網頁）

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