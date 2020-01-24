【沙中線聆訊】禮頓及委員會專家：如採補救措施會影響紅磡站月台結構安全 (13:59)

【13:59】港鐵去年中宣布對紅磡站進行加固工程， 今日庭上透露東西走廊月台層板復修進度約8％。

港鐵去年中宣布加固紅磡站擴建月台，位於車站B區的月台層板箍筋安裝欠妥，港鐵會在個別位置加裝螺栓，以及使用鋼板穩固頂部及底部，預料範圍涉及10平方米；至於C區則有施工連接縫欠妥，港鐵將加裝鋼柱及局部加厚月台層板。

【12:45】委員會代表資深大律師Ian Pennicott引述聯合專家聲明，最少禮頓及委員會結構安全專家均認為紅磡站擴建月台結構安全，並認為「如採取合適（補救）措施，會影響結構安全」。

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聯合專家聲明由政府、港鐵、總承建商禮頓及委員會結構工程專家證人發出，其中政府代表劉志宏博士與其餘各方觀點均有出入。Pennicott引述，根據港鐵所做鋼筋螺絲帽的拉力及延性測試結果，禮頓專家Southward、港鐵專家Glover及委員會專家Mcquillan，專家證人均認同鋼筋螺絲帽最少要扭入32毫米才滿足到鋼筋強度要求。不過，政府專家證人劉志宏認為鋼筋螺絲帽需應完全末端對接（butt to butt）才合格，但其餘各方專家證人均不認同。

另外，Ian Pennicott在庭上亦交代聆訊進度，他表示會在本月10日完成聽取結構專家證人聆訊，而結案陳辭則會在本月22、23及24日進行。聆訊今日繼續。

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