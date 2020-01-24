武漢返港病人對SARS流感禽流感呈陰性反應　入院有發燒及上呼吸道感染徵狀 (14:16)

【13:50】醫管局發言人表示，屯門醫院於2019年12月31日接收一名出現上呼吸道感染徵狀及發燒的女病人，由於病人報稱病發前曾前往武漢，屯門醫院隨即安排有關病人入住隔離病房治療，並已將病人的樣本送往衛生署作化驗。病人現時仍在屯門醫院接受隔離治療，情況穩定。據了解，病人是30多歲女子，有喉嚨不適等。

醫管局發言人表示，早前接獲內地出現不明肺炎個案的通報後，已通知前線醫護人員提高警覺，加強留意肺炎求診病人的臨牀情況。發言人強調，若前線醫護人員發現有懷疑個案，會即時將病人安排在負氣壓病房隔離治療，並會盡快提供所需之化驗測試。

醫管局已將有關個案通報衛生防護中心，會繼續與衛生防護中心保持緊密聯絡跟進情況。

【12:03】據醫管局消息稱，屯門醫院接獲一宗曾到過武漢的有上呼吸道徵狀個案，患者是女性，目前在屯門醫院接受隔離治療。

據悉，醫院已為患者抽取樣本化驗，初步快速測試結果顯示對流感、SARS和禽流感病毒呈陰性反應，其樣本會送去衛生防護中心檢查。

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