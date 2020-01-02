元旦遊行前被搜攻擊性武器　13歲男童准保釋須宵禁 (12:30)

民陣昨日（1月1日）發起「毋忘承諾，並肩同行」元旦大遊行，13歲男童遊行前於維園附近被截查，被搜獲鎚仔、索帶、伸縮棍及雷射筆等物品，被控以管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用及管有攻擊性武器，今日（1月2日）在東區裁判法院少年庭提堂，記者不得旁聽。
13歲男童被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，指他於2020年1月1日在維園附近管有鎚仔、索帶、剪刀及噴漆；他另被控管有攻擊性武器，指他同日同地管有伸縮棍及雷射筆。據了解，男童昨日中午時分遭警方截查，並被搜獲有關物品。
案件押後至3月3日再訊，以予警方檢驗伸縮棍及雷射筆。男童獲准以5000元保釋，其間不得離港，須於每晚10時至翌晨6時宵禁，以及每周到警署報到一次。
另外，報稱學生的蕭子峰（20歲）被控一項襲警，指稱他於2019年12月22日在愛丁堡廣場5號大會堂低座外襲擊高級督察A。據悉，當日於「聲援維吾爾族人權」集會發生搶國旗事件，其間被告涉踢高級督察A背部，致他雙手受傷，被告當場被制服。
控方透露，本案與另兩男子同日涉搶犯及推警一案有關，兩案均由同一事件引起，被告近日被捕。案件押後至另案提堂同日、即2月25日再訊，以待警方作進一步調查，包括進行認人手續。被告獲准以5000元保釋，其間不得離港，以及每周到警署報到兩次。
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