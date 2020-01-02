元旦遊行前被搜攻擊性武器　13歲男童准保釋須宵禁 (12:30)

13歲男童被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，指他於2020年1月1日在維園附近管有鎚仔、索帶、剪刀及噴漆；他另被控管有攻擊性武器，指他同日同地管有伸縮棍及雷射筆。據了解，男童昨日中午時分遭警方截查，並被搜獲有關物品。

案件押後至3月3日再訊，以予警方檢驗伸縮棍及雷射筆。男童獲准以5000元保釋，其間不得離港，須於每晚10時至翌晨6時宵禁，以及每周到警署報到一次。

另外，報稱學生的蕭子峰（20歲）被控一項襲警，指稱他於2019年12月22日在愛丁堡廣場5號大會堂低座外襲擊高級督察A。據悉，當日於「聲援維吾爾族人權」集會發生搶國旗事件，其間被告涉踢高級督察A背部，致他雙手受傷，被告當場被制服。

控方透露，本案與另兩男子同日涉搶犯及推警一案有關，兩案均由同一事件引起，被告近日被捕。案件押後至另案提堂同日、即2月25日再訊，以待警方作進一步調查，包括進行認人手續。被告獲准以5000元保釋，其間不得離港，以及每周到警署報到兩次。

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