許智峯昨遭警兩度扯開眼罩近距離噴胡椒噴劑　警回應：情況如扯走示威者雨傘【短片】 (18:53)

【18:30】許智峯表示譴責有關警員暴力行為，直斥前線執法警員已失理性、情緒嚴重失控，故意為洩憤及仇恨而攻擊公職人員，而非驅散，直斥警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今日於記者會上稱許智峯「消極式對抗」，實指鹿為馬顛倒是非，「大話冚大話」，許智峯將從民事及刑事追究警暴。

許智峯稱昨日在執行職務期間一直站在行人路，亦處於無阻礙警方工作的位置及距離，突遭失控的防暴警武力對待，扯掉眼罩及射胡椒噴霧，導致皮膚嚴重赤痛，又認為對方扯開眼罩目的是要傷害他，是出於洩憤及仇恨而非驅散，質疑即使是立法會議員執行公職也被暴力對待，何況是手無寸鐵的市民、年輕人及學生。

許智峯呼籲警方停止警暴，並稱若警方公共關係科繼續以「大話冚大話」的形式說謊，只會令警隊形象繼續無法挽回，亦令市民更加不信任政府。

【17:15】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今（1月2日）在記者會中回應事件，昨晚8時許警方開始在銅鑼灣進行掃蕩，「該名男子」（即許智峯）多次拒絕聽從警方指示返回行人路，當時許有戴眼罩，似乎不怕被胡椒噴劑所射，所以警員拉開其眼罩。

記者問及警方兩度取走許智峯眼罩及向他近距離噴胡椒噴劑是否合符武力指引，江永祥回應，當時許智峯「消極式對抗」，多次拒絕聽從一個如此簡單的指示，而事發前個多小時銅鑼灣有大量非法集結、堵路等，而許作為有公職的人，理應明白當時必須要盡快回復公眾安全，而警方扯走其眼罩的情況，就如警員扯走示威者雨傘一樣。

【11:16】有網上片段顯示，許智峯昨晚在崇光百貨對出的渣甸街行人路上，用揚聲器要求防暴警員不要濫用武力，但即被防警員要求他離開並扯開他的眼罩，許智峯隨後在地上拾起眼罩再戴上，並問防暴警「你除咗我眼罩係咩意思」，防暴警員立即再次將他的眼罩扯開，並近距離向他噴射胡椒噴劑，要求他行過對面行人路。

片段再顯示，許智峯其後返回對面行人路，而站在對面的防暴警員舉起藍旗，許智峯用手指向對面數名防暴警員表示，已經站在行人路上，負責舉藍旗的防暴警員放下藍旗並上前要求許智峯離開，並向許智峯施放胡椒噴劑，之後有其他防暴警向四周的人一邊施放胡椒噴劑，一邊要求他們立即離開。

許智峯稍後在facebook發帖文表示「無事，頂得住」，又說「但警暴問題一定會追究到底。有鏡頭影住都咁樣，鏡頭背後的普通市民會點？」。

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