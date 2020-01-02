許智峯昨晚遭警兩度扯開眼罩近距離噴胡椒噴劑【短片】 (11:16)

明報網站就上述事件向警方查詢，正待回覆。

有網上片段顯示，許智峯昨晚在崇光百貨對出的渣甸街行人路上，用揚聲器要求防暴警員不要濫用武力，但即被防警員要求他離開並扯開他的眼罩，許智峯隨後在地上拾起眼罩再戴上，並問防暴警「你除咗我眼罩係咩意思」，防暴警員立即再次將他的眼罩扯開，並近距離向他噴射胡椒噴劑，要求他行過對面行人路。

片段再顯示，許智峯其後返回對面行人路，而站在對面的防暴警員舉起藍旗，許智峯用手指向對面數名防暴警員表示，已經站在行人路上，負責舉藍旗的防暴警員放下藍旗並上前要求許智峯離開，並向許智峯施放胡椒噴劑，之後有其他防暴警向四周的人一邊施放胡椒噴劑，一邊要求他們立即離開。

許智峯稍後在facebook發帖文表示「無事，頂得住」，又說「但警暴問題一定會追究到底。有鏡頭影住都咁樣，鏡頭背後的普通市民會點？」。

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