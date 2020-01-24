【元旦遊行】岑子杰稱民陣無權反抗遊行腰斬　職工盟：招收新會員反應熱烈 (11:35)

岑子杰指出，昨午5時半，警方要求民陣傍晚6時前解散遊行，他當時回應警方稱半小時無法疏散大量群眾，至少需要1小時才能疏散，警方最終延後時限至6時15分。岑子杰批評警方腰斬遊行的做法完全不能接受，估計警方可能擔心遊行人士透過街站接觸工會資訊，以及害怕遊行人數眾多，特首林鄭月娥不能再稱遊行示威人數有所回落。

民陣副召集人黎恩灝接受港台節目訪問，對警方腰斬元旦遊行表示遺憾。他說，現行不反對通知書下，警務處長有權中止遊行，惟昨日最令情況升溫的是警方在灣仔施放催淚彈，影響公眾安全及遊行秩序。

黎恩灝表示，警方要求所有參與遊行的人在45分鐘內離開現場時，仍有大批市民湧入起點維圍，批評警方突然腰斬遊行的做法是不理會市民死活、不負責任，又無協助市民離開，並在港鐵佈防，阻嚇市民行使參與合法遊行集會的權利。

吳敏兒：街站反應超乎預期熱烈

最少40個工會在反修例風波後籌組或成立，昨日於民陣元旦遊行期間在灣仔及中環設街站。職工盟主席吳敏兒、港鐵新動力外務副主席工會吳景祥今早出席港台節目，吳敏兒表示，昨日街站反應超乎預期熱烈，估計各工會招收40至100個會員，雖然新工會未能趕及爭奪勞工界立法會議席，但相信可令特首選舉的選委會及兩年一度的勞顧會席位出現競爭。

吳景祥表示，港鐵對其工會持開放態度，有協助找尋會址，而昨日街站收取50至60個會員，會員總數增至近400人。他指出，現有工會譴責示威者，港鐵只關注財物損失與原本的理念背道而馳，希望透過成立新工會為港鐵提供多一個視點，了解員工想法，並會視乎會員意向決定是否發起罷工，以及會關注5天工作、男士侍產假等勞工問題。

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