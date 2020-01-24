【元旦遊行】民權觀察︰3觀察員銅鑼灣被捕　譴責警濫捕促放人　警：拘捕截查非針對性 (17:42)

【09:30】民權觀察成員王浩賢今早接受港台節目訪問，指出3名被捕人權觀察員現被帶到香港仔警署扣查，已聯絡律師到場提供協助，暫未知被捕原因，但估計警方防線內的人會被指參與非法集結。他批評警方圍捕行動荒謬，完全阻礙資訊自由，人權觀察員在示威現場只作觀察及記錄，並無參與非法行為。

【08:58】民陣昨日（1月1日）元旦大遊行後，警方晚上在銅鑼灣崇光百貨外拘捕約400人，指他們涉非法集結及藏有攻擊性武器。民權觀察今日（1月2日）凌晨發新聞稿，表示民權觀察3名人權觀察員昨日在崇光百貨對開被警方防線圍困，等候數小時後被警方拘捕。民權觀察強烈譴責警方濫捕觀察員，要求警方立即釋放3名觀察員。

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民權觀察表示，這是組織自2018年成立觀察員團隊以來，首次有觀察員被捕。民權觀察已聯絡律師為3名觀察員提供協助。

民權觀察強調，他們早於2019年6月去信通知警務處將派遣觀察員在示威現場觀察及記錄，並再以口頭方式向警民關係科的代表解釋其工作及角色。觀察員有清楚的制服、證件作識別，並以中立、不干預各方的原則進行觀察行動。民權觀察稱，過去半年，其觀察員一直可以順利記錄警方的行動，並曾進入警察的封鎖線內了解示威者被捕或抬走的情況。

民權觀察批評警方的拘捕不但無理，此舉亦違反《約翰內斯堡關於國家安全、言論自由和獲取信息自由原則》，即政府不應阻止監督遵守人權或人道標準的非政府組織代表進入可能已經發生違反人權的地區。而警方對收集人權狀況資料的人進行任意逮捕，也違反《公民權利和政治權利 國際公約》下保障見解自由及言論自由的責任。

民權觀察強烈關注警方昨日在銅鑼灣的圍捕行動，亦獲悉有路過的途人無故被警方防線包圍數小時，經搜查後部分更被拘捕。民權觀察認為，警方的行動屬任意拘捕，尤其當時民陣的遊行剛結束，銅鑼灣一帶有大量參與完民陣遊行的和平示威者，質疑警方企圖以大規模濫捕的方式阻嚇和平示威者行使集會及表達意見的權利。

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