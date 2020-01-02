港大研究：四成人不掩蓋冲廁　四成男子尿兜吐痰　專家憂「病從廁出」 (00:00)

港大感染及傳染病中心、港大家庭醫學及基層醫療學系、港大統計及精算學系、倫敦衛生與熱帶醫學院，以及浙江大學公共衛生學院合作進行「香港市民廁所衛生習慣混合方法研究」。團隊先於2016年6月至2017年1月，透過不同地區的社會服務中心邀請25人深入訪談，年齡介乎18至86歲；並於2017年7月至2018年4月，邀請社區中心的市民接受問卷調查，共300名來自10個社區中心的人參與，男女比例約為3比7。研究結果已於《生物醫學公共衛生期刊》（BMC Public Health）發表。

訪談方面，有男長者稱只會在小解接觸到尿液時才洗手；有中年男子稱洗手指引太複雜；另有年輕男子認為梘液瓶被很多人接觸並受污染，有自動感應梘液機才會用梘液洗手。此外，有男長者稱會洗手時向洗手盆、小便時向尿兜吐痰；中年男士則誤以為痰液會在馬桶沉底，不會殘留在空氣中。另有家庭主婦會過度清潔雙手，但亦有主婦習慣不要洗手液清潔。

問卷方面，43%受訪者稱不會用酒精消毒廁板；44%的人冲廁時不蓋上廁板；有14%人、即超過四成男受訪者稱每次或有時會向尿兜吐痰。此外，43%的人認為在公廁尿兜吐痰最方便，10%受訪者認同向尿兜吐痰可展現男子氣魄，6%認為能減壓。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，廁所板和冲廁的掣有較多來自糞便和尿液的細菌或病毒，常見可致病的包括金黃葡萄球菌、沙門氏菌及諾如病毒等。他舉例，一克糞便（約半粒紅豆）含有逾1000億個諾如病毒的噬菌斑形成單位（PFU），每克少於100個PFU就可致病，「若廁所曾有病人使用過，要中招（感染）不是很難」。

何栢良指出，如觸碰帶菌的廁所後不洗手，或會病從口入；而冲廁時沒掩蓋，或會在冲廁時揚起細菌及病毒，招致病從廁出，若廁所通風差更容易「中招」。對於向尿兜或馬桶吐痰，他指出不僅冲水時會濺起細菌病毒，若有人吐痰吐「出界」，痰液殘留在洗手液、水龍頭等位置，將會殃及其他使用者。他又指出，廁所內廁紙易受污染，建議市民應自備紙巾、濕紙巾及酒精搓手液，並在使用坐廁前用紙巾和酒精搓手液清潔廁板。

食環署發言人表示，署方不時檢視公廁設施，並應用新技術在服務商，署方正在一所公廁內實行設置自動感應廁板消毒液機，以評估效果。在新建或翻新公廁時，會因應實際情况，設置自動感應水龍頭、乾手機及洗手液機等。

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