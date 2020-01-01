航管系統短暫故障　民航處：密切跟進 (23:16)

民航處發言人表示，航管系統的個別工作席位今日出現短暫沒有即時回應操作指令的情況。在場的工程人員即時跟進和調查，並重啟相關的個別工作席位。為審慎起見，工程人員與在場的空管主管協商後，在上午9時10分按預設程序轉用設計完全相同的後備系統，空管人員並對離境航班實施短暫的流量管制，抵港及飛越香港飛行情報區的航班並沒有受到影響。原來的航管系統主系統在重啟及經工程人員檢查後已作後備之用。整個過程中毋須啟動最終備用系統。

發言人強調，有關事件沒有對航空安全構成影響，空管人員一直可以透過話音系統與所有航班保持聯絡，亦一直可以透過衛星導航監察技術（ADS-B）監察香港飛行情報區所有航機及航班資料（包括全部三種重要資訊，即航班位置、高度和二次監察雷達編碼），並繼續提供正常的空管服務。

民航處表示，十分重視今次事件，並已在事發後即時責成承辦商盡快徹查事件和提交報告。民航處會繼續密切跟進事件。

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