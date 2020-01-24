【元旦遊行．工會】教育界：政府踐踏通識科教師專業　醫護界：同工憂入工會被「秋後算帳」【短片】 (20:49)

民陣今日（1月1日）舉行元旦大遊行，超過40個新成立的工會於遊行路線沿途及終點設街站。有教育界工會籌委表示，希望成立工會可守護教師專業及保護學生人權，又批評最近有不少政府前任及現任官員將社會動亂歸咎於通識科教學偏頗，「呢個正正踐踏咗我哋通識科同事嘅教學專業」，教育局亦對不少對教師的投訴「未審先判」。另有醫護界工會籌委指出，有同工擔心若加入工會會被「秋後算帳」，業界存在不少「白色恐怖」。
教育同行工會籌委、中學教師陳先生表示，成立工會有三大宗旨，一是希望守護教師的專業，因最近社會彌漫白色恐怖，教師受到打壓；二是想保護學生人權，在過去半年看到學生受到不公平的對待，如濫捕及受到肢體暴力對待等，教師對此感到痛心；三是希望在追求民主自由上代表教育界同工發聲。
教育局長楊潤雄日前接受內地媒體訪問時表示，若教育局認為校長已不能勝任，可以取消其校長資格。陳先生批評楊潤雄不單向教師施壓，更干涉學校管理層的管理工作。
醫管局員工陣線籌委、護士Shirley指出，業內同工大多對新成立工會持觀望態度，因對新工會不熟悉而沒信心，另亦擔心若加入工會會被「秋後算帳」。她說，做好最壞打算被秋後算帳，但若連她們做籌委也不敢站出來，「我哋點樣畀業界有信心呢？」護士Winnie稱，她們當中有一名籌委不斷被人事部要求交出工會籌委名單，她認為工會是一個大保護傘，保護醫管局員工自由發表意見，保障進行工業行動的權利。
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