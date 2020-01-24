【元旦遊行．工會】教育界：政府踐踏通識科教師專業　醫護界：同工憂入工會被「秋後算帳」【短片】 (20:49)

教育同行工會籌委、中學教師陳先生表示，成立工會有三大宗旨，一是希望守護教師的專業，因最近社會彌漫白色恐怖，教師受到打壓；二是想保護學生人權，在過去半年看到學生受到不公平的對待，如濫捕及受到肢體暴力對待等，教師對此感到痛心；三是希望在追求民主自由上代表教育界同工發聲。

教育局長楊潤雄日前接受內地媒體訪問時表示，若教育局認為校長已不能勝任，可以取消其校長資格。陳先生批評楊潤雄不單向教師施壓，更干涉學校管理層的管理工作。

醫管局員工陣線籌委、護士Shirley指出，業內同工大多對新成立工會持觀望態度，因對新工會不熟悉而沒信心，另亦擔心若加入工會會被「秋後算帳」。她說，做好最壞打算被秋後算帳，但若連她們做籌委也不敢站出來，「我哋點樣畀業界有信心呢？」護士Winnie稱，她們當中有一名籌委不斷被人事部要求交出工會籌委名單，她認為工會是一個大保護傘，保護醫管局員工自由發表意見，保障進行工業行動的權利。

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