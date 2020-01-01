【元旦遊行】遊行市民：2020年堅持抗爭　力挺黃色經濟圈 (15:05)

●不敢走最前 堅持出席每個和理非遊行

27歲陳太今日下午1時多從屯門來到銅鑼灣，她說自己首次參加元旦遊行，「香港腐敗嘛！呢個唔係政見問題，我係師奶，唔識政見，但打小朋友就係唔啱，大賊也不會咁打啦！唔人道嘛！」她表示，未來一年仍會堅持抗爭，說自己不敢走到最前，但不會缺席每個和理非遊行，閒時更會身體力行支持，到法院聽審，「真係會好心噏，會喊㗎」。

陳太已支持黃色經濟圈良久，除了今日趕時間，沒辦法下乘搭了港鐵，其餘生活事無大小都堅持光顧非藍店，「我買生果都只幫襯『和你Eat』個app寫嘅黃店」。她說，不覺麻煩，「諗下啲小朋友，佢哋真係幫我地擋子彈，我做咁少事又點會麻煩」。

●打算加入工會 感染更多同行業人士

80後陳氏夫婦亦是首次參加元旦遊行，「咁耐以來，看到社會的事，好多警暴，所以2020要堅持抗爭」。陳太最不滿是政府沒有正面回應社會事，「好似唔覺得對於現狀有責任，咁多市民反對警暴，但佢去警總派飯盒，顯示佢違背社會主流嘅聲音，亦無管治者應該有嘅虛心」。

夫婦倆也十分支持黃色經濟圈，「錢係我嘅，揀乜嘢係我嘅選擇，難得有老闆同我同一個理念，當然會支持」。兩人又表示準備加入工會。從事文職工作的陳太說，在反修例運動前，從來沒有打算加入工會，「我唔知有冇用㗎，但唔試又點知唔得呢？希望可以感染更多同行業嘅人」。

●帶備救援物品為傷者「洗眼」

從事清潔、年逾六旬的馬先生曾是「守護孩子」的義工，今日他帶備生理鹽水、濕紙巾等救援物品參與遊行，「最想全民帶生理鹽水和樽，減輕FA（急救員）的工作」。雖然他並非急救員，但仍會走到前線為傷者「洗眼」。

李先生今日與兒子和兒子朋友參加元旦遊行，兒子和友人均是第一次參加遊行，略感緊張，擔心會發生衝突和無故被捕。葉先生稱，兒子主動提出希望參與今日遊行，「警察又常拘捕年輕人」，故與兒子和他的朋友一同參加，若看到大量防暴警察，會立即帶他們離開現場。

●飲品店職員：不怕遊行令生意差

一間無特別表明政治立場的台式手調店，店員Tiffany表示不怕遊行令生意不好，因為「一直也不太好」，但她不認為生意差全因社會運動，「例如天氣凍，其實大家都唔會想飲凍嘢」。

她說，今天遊行獲不反對通知書，理應不會放催淚彈，之後想了一想又說：「不過都係算啦，個政府信唔過。」她認為所有問題的始作俑者是政府，「一早聽民意咪唔使搞咁多嘢」。

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