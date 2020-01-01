【元旦遊行】遊行市民：2020年堅持抗爭　力挺黃色經濟圈 (15:05)

民陣今日（1日）舉行「毋忘承諾，並肩同行」 元旦大遊行。在預定起步時間2時，銅鑼灣東角道已聚集大量等待插隊的民眾，亦有不少市民支持黃色經濟圈，黃店「渣哥」有逾百人排隊光顧。有市民質疑商務及經濟發展局長邱騰華認為黃色經濟圈難以持續之說：「如果冇用佢就唔會出嚟講咁多嘢啦，就係因為有用先出嚟叫人唔好搞！」
●不敢走最前 堅持出席每個和理非遊行
27歲陳太今日下午1時多從屯門來到銅鑼灣，她說自己首次參加元旦遊行，「香港腐敗嘛！呢個唔係政見問題，我係師奶，唔識政見，但打小朋友就係唔啱，大賊也不會咁打啦！唔人道嘛！」她表示，未來一年仍會堅持抗爭，說自己不敢走到最前，但不會缺席每個和理非遊行，閒時更會身體力行支持，到法院聽審，「真係會好心噏，會喊㗎」。
陳太已支持黃色經濟圈良久，除了今日趕時間，沒辦法下乘搭了港鐵，其餘生活事無大小都堅持光顧非藍店，「我買生果都只幫襯『和你Eat』個app寫嘅黃店」。她說，不覺麻煩，「諗下啲小朋友，佢哋真係幫我地擋子彈，我做咁少事又點會麻煩」。
●打算加入工會 感染更多同行業人士
80後陳氏夫婦亦是首次參加元旦遊行，「咁耐以來，看到社會的事，好多警暴，所以2020要堅持抗爭」。陳太最不滿是政府沒有正面回應社會事，「好似唔覺得對於現狀有責任，咁多市民反對警暴，但佢去警總派飯盒，顯示佢違背社會主流嘅聲音，亦無管治者應該有嘅虛心」。
夫婦倆也十分支持黃色經濟圈，「錢係我嘅，揀乜嘢係我嘅選擇，難得有老闆同我同一個理念，當然會支持」。兩人又表示準備加入工會。從事文職工作的陳太說，在反修例運動前，從來沒有打算加入工會，「我唔知有冇用㗎，但唔試又點知唔得呢？希望可以感染更多同行業嘅人」。
●帶備救援物品為傷者「洗眼」
從事清潔、年逾六旬的馬先生曾是「守護孩子」的義工，今日他帶備生理鹽水、濕紙巾等救援物品參與遊行，「最想全民帶生理鹽水和樽，減輕FA（急救員）的工作」。雖然他並非急救員，但仍會走到前線為傷者「洗眼」。
李先生今日與兒子和兒子朋友參加元旦遊行，兒子和友人均是第一次參加遊行，略感緊張，擔心會發生衝突和無故被捕。葉先生稱，兒子主動提出希望參與今日遊行，「警察又常拘捕年輕人」，故與兒子和他的朋友一同參加，若看到大量防暴警察，會立即帶他們離開現場。
●飲品店職員：不怕遊行令生意差
一間無特別表明政治立場的台式手調店，店員Tiffany表示不怕遊行令生意不好，因為「一直也不太好」，但她不認為生意差全因社會運動，「例如天氣凍，其實大家都唔會想飲凍嘢」。
她說，今天遊行獲不反對通知書，理應不會放催淚彈，之後想了一想又說：「不過都係算啦，個政府信唔過。」她認為所有問題的始作俑者是政府，「一早聽民意咪唔使搞咁多嘢」。