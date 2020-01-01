【元旦遊行】遊行隊頭抵達遮打終點　往柴灣列車不停天后站 (16:25)

【16:25】部分抵達終點的遊行人士散去，也有部分人逗留在遮打花園附近。

中環有外籍女子在警察封鎖線前跳舞。其中一名跳舞的外籍女子表示，她在香港工作，一大早已在這裏慶祝新年，在警察前跳舞也是慶祝，她們並不害怕警察；又說希望世界和平、香港和平。

灣仔杜老誌道中國人壽大廈玻璃門早前被打爛玻璃，大廈大堂內一間Pacific Coffee亦被搗亂，雪櫃、收銀機被打爛。大廈保安員表示，約4時有兩名黑衣戴口罩的人打破正門玻璃，在闖入大堂內破壞，過程大約兩分鐘，其間保安員並沒有試圖阻止黑衣人，遊行隊伍亦沒有理會，「可能他們驚魂未定，不知發生什麼事」；大廈今日原本沒有開放，正門亦已上鎖。保安表示已報警，但警方稱要待遊行結束後才能到場。

【16:06】民陣遊行隊頭到達遊行終點遮打道行人專用區。

【16:05】港鐵表示，由於天后站人流過多，為保障乘客安全，現時港島線往柴灣方向列車不停天后站。

遊行隊伍陸續到達金鐘。約10名防暴警於樂禮街駐守，遊行人士行經時對着警員大叫「黑警死全家」，有人向警員舉中指。

現時太古廣場地面所有出入口封閉，只能經高等法院樓梯行至二樓出入口進出商場。金鐘道沿路被插上香港獨立旗幟。

【15:59】遊行隊頭抵達中銀大廈。

【15:50】灣仔杜老誌道中國人壽大廈玻璃門遭破壞。

【15:46】遊行隊頭到達灣仔警察總部附近，天橋上有防暴警察觀察情況。遊行人士高叫「解散警隊，刻不容緩」、「反對警察加人工」。

【15:40】百德新街近告士打道有一隊防暴警設封鎖線戒備，隨機抽查市民，要求市民不要停留，一度與市民口角。

【15:35】遊行隊頭到達修頓球場。

【15:16】遊行隊頭到達鵝頸橋。隊伍由維園天后出口起步後，暫未見有警員在附近佈防。遊行隊伍途經的優品360沒有開門營業。

中環站地鐵站內星巴克有防暴警察駐守。

【14:38】由於在維園集合的市民眾多，民陣決定提早起步，遊行隊伍由新上任的區議員領頭出發。負責拉「隊頭橫額」的區議員，包括早前遇襲、右耳被咬甩的民主黨東區區議員趙家賢。本來停泊在天后維園游泳池外停車場的多架警方車輛全部駛離，維園近海濱一帶未見任何明顯警力戒備。

【14:35】修頓球場外原設下防線的數十名警員，經修頓球場後撤到莊士頓道。職工盟職員Leo指出，被捕男子是其中一名工會聯合街站的義工，當時他正在修頓球場摺傳單，由於見有大批防暴警出現，故急步前往街站想通報消息，防暴警見狀立即制服他。

【14:30】不少市民已站出軒尼詩道馬路，等待出發。

【14:25】岑子杰在維園起點台上表示，工會的代表和今日上任的區議員會行在遊行「隊頭」。他說，區議員今日上任的第一件事是行入群眾當中，代表議會內外都與香港市民同行，「企喺人民前面，在人民和防暴警中間」，這是他們未來4年會做的事。

修頓球場外突然有警察在工會街站外用胡椒噴劑指向正在籌備街站的黑衣人，同時截查一名黑衣男子。目擊者指出，此前該男子被警員追趕，跑到球場外被制服，在場人士起哄，警員逐持胡椒噴劑指向黑衣人要他們後退。警員搜查被制服男子的袋，男子袋中有毛巾、水樽等。約40防暴警在修頓球場外設防線，部分人持防暴槍戒備。

【14:05】民陣在台上表示，警方稱維園近天后的遊行起點太擠迫，要求市民在維園銅鑼灣入口入場。

【14:00】民陣召集人岑子杰在維園見記者表示，未到原定集合時間2時，維園草地已有大半坐滿，估計遊行會在3時前提早出發。他希望今日遊行和平暢順進行，又呼籲警方克制。

岑子杰稱，民陣安排了逾200糾察維持秩序，市民有需要可找糾察協助。他強調，民陣會保護參與遊行市民安全，有事會適當處理。被問到有較高風險出現破壞情況的店舖如中資銀行，有否加強人手，他說，「最高風險是警察輕舉妄動的地方」。他又估計，今年元旦遊行人數會比過去多。

他表示，教育界、支援抗爭者的「星火同盟」已被秋後算帳，希望市民企出來與所有被打壓的人同行。

今日遊行沿途會有40多個工會街站予市民登記加入，岑子杰稱加入工會是希望為未來「三罷」做準備。

下午2時，有人走到怡和街路中心大叫「香港獨立，拒絕沉淪」、「只有兩國，才有兩制」等口號，附近有十多人舉旗。

捲入「星火同盟」被凍結戶口風波的匯豐銀行，其位於灣仔盧押道的分行封上圍板，該分行位於今日民陣元旦遊行路線之中。警方亦在金鐘道設路障，截查部分車輛。警方亦透過手機短訊表示今日下午港島區有公眾活動，提醒市民注意自身安全，並留意警方新聞公布及社交媒體最新消息。

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