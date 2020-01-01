【元旦遊行】民陣遣責警方腰斬遊行【短片．多圖】 (19:11)

【19:11】防暴警在中環先後舉黑旗和橙旗警告。

灣仔防暴警於軒尼斯道天樂里交界停下，以腳踢走路面磚頭、清除路障，其間有警員對同袍說「大家唔好咁勞氣啦！」

【19:06】示威者在灣仔多處燃燒路障雜物，數名防暴警用隨身滅火筒救熄。天后英皇道亦有示威者設路障。

【19:03】有示威者在軒尼斯道天樂里交界縱火，水炮車開至發射水炮。其後警員在堅拿道天橋底擲出催淚彈，阻止示威者迫近。

早前中環有示威者在匯豐總行圍板縱火，消防趕至滅火。

【18:50】民陣發出聲明表示，警方於5時半強行終止民陣的遊行及集會，民陣對此予以強烈譴責。民陣亦嚴正聲明，疏散群眾是按不反對通知書要求、迫於無奈的做法，民陣絕對不同意警方腰斬的決定，指警方相關言論是充滿謊言、誤導及分化香港人。

民陣稱，警察於盧押道的拘捕行動引發警民對峙，當時場面漸變溫和，防暴警察及後亦準備撤退，卻隨即向人群投擲催淚彈，激化矛盾。警方亦同時威迫遊行腰斬，更要求民陣30分鐘內疏散迫爆港島的數十萬市民，大批防暴警察更在地鐵站及各疏散路線截查、挑釁市民，成圍捕之勢。

民陣聲明表示，警告香港政府，要尊重浩蕩民意，落實五大訴求，缺一不可，否則香港人絕對不會放棄，社會亦因為警暴不會回復平靜。

【18:55】有示威者在軒尼詩道縱火，警方一度舉藍旗。

【18:48】水炮車駛到史釗域道。

【18:42】防暴警沿莊士頓道向銅鑼灣方向推進。警員沿途把記者趕離軒尼詩道和莊士頓道，警員在灣仔道、史釗域道等內街亦設下封鎖線。

【18:37】有黑衣人在匯豐總行銅獅子下縱火。

警員沿軒尼詩道推進，其間一直喝罵記者。

維園外一段高士威道，有示威者掘起地面磚塊，並用磚塊、鐵馬及雪糕筒等物品在馬路築成路障，另有示威者組成人鏈運送雨傘等物品。

杜老誌道軒尼詩道交畀，有示威者焚燒雜物作路障。

【18:35】民陣大台表示，望到遮打道和德輔道西有水炮車，請大家冷靜迅速散去。

盧押道有近百防暴警佈防。

金鐘高等法院傍晚被人塗鴉，噴上字句。高等法院低座入口已落閘，外牆被噴上「法治已死」。在金鐘道的高等法院大樓外牆，有人噴上法官彭寶琴的名字及一些抗議字句。彭寶琴曾經審理2016年旺角騷亂案，近期審理反修例相關案件，被指多次拒絕被告保釋。

【18:32】李卓人在銅鑼灣呼籲市民不要再往灣仔方向前行，希望在場人士離開，市民未有理會。

【18:30】大批防暴在軍器廠街軒尼詩道向銅鑼灣推進，前方至少200米都並無市民聚集。警推進時，水炮車在後面跟隨。警員其後在分域街停下清理路障。

防暴警其後在於菲林明道、軒尼斯道交界一字排開。

【18:26】民陣大台不斷呼籲遊行人士不要直行到德輔道中方向，建議往遮打道行人專用區，或往畢打街皇后大道中方向散去。

【18:22】警方封鎖軒尼詩道西行行人路。

【18:20】防暴警察由警總出來，灣仔有遊行市民退向銅鑼灣。

【18:15】警方表示，今日下午4時至5時許，有暴徒於遊行路線堵路，投擲磚頭、雜物及汽油彈，到處縱火，破壞多間銀行和商店的設施，嚴重危害在場人士的安全。主辦單位雖多次勸喻，但未能阻止暴徒的犯法行為。基於公共安全及公眾秩序，警方與主辦單位協商後，主辦單位同意提早結束於維多利亞公園進行的公眾集會及由維多利亞公園至遮打道行人專用區的公眾遊行，並作出正式公告，宣布有關公眾活動於下午5時33分完結。警方將會採取行動，回復秩序，呼籲現場人士盡快離開。

警方facebook又表示，今日下午6時許，有暴徒於中環德輔道中和畢打街附近破壞交通燈，及以雪糕筒等雜物築起路障。警方警告示威者立即停止違法行為。

【18:05】民陣表示，警方要求在終點載有音響遊行頭車離開。民陣強調會留下直至遊行人士散去。

中環有遊行人士向着上環方向前進。

警方發出新聞稿表示，下午約4時有蒙面黑衣暴徒擊碎灣仔軒尼詩道一間銀行的玻璃，案件已交由灣仔警區刑事調查隊跟進調查。警方又稱，有網媒及民間組織報道時引述造謠者的說法，誣蔑破壞行為是警察所為。警方表示，強烈譴責有人製造假消息，意圖抹黑警隊，對此深表遺憾。警方重申，警員沒有作出違法行為，警方必定嚴正跟進案件，將暴徒繩之於法。

康文署表示，香港公園、香港公園體育館、香港壁球中心和香港動植物公園現正關閉；大會堂將於下午6時30分關閉，以確保場地使用者及員工的安全。

【18:03】水炮車停泊在上環德輔道中近永安中心。

在盧押道告士打道佈防的警員已撤離。

維園外英皇道有人組成物資鏈，大叫要求取來長遮、索帶、生理鹽水。

不少市民由維園往銅鑼灣方向離開，中央草坪尚餘下百多人。陳小姐和鄧小姐對於警方終止遊行及集會表示憤怒，形容其做法「無理」，二人約下午1時許抵達維園，一直因擁擠而無法加入遊行隊伍，現時會繼續隨人潮往銅鑼灣方向參與遊行。鄭太今日與丈夫和兒子參與集會，在維園等待了3個小時仍未能加入遊生隊伍，現時一家人打算離開，「擔心警方會有不合理行動」。

灣仔298商場外，有遊行人士與警方對峙。

【17:58】民間人權陣線在facebook表示，警察目前要求疏散的死線是18:15。

中環有黑衣人以雪糕筒堵塞港鐵站D1畢打街出口。有人用長傘敲打交通燈。

修頓外軒尼詩道有人收集傘、手套、雨衣等物資，有黑衣人取物資後繼續向金鐘前進。

【17:50】畢打街再有黑衣人以雪糕筒堵路。

【17:48】警宣布終止遊行後，大批防暴警察在鵝頸橋底驅趕在場市民及截查市民。

市民朱女士在修頓外表示，會繼續前行，「咁佢都要畀人散！」對於警方突然終止遊行，她表示感到「激氣」。另一市民潘小姐說，會先看情況再決定是否繼續遊行，她說，沒預計警方會這麼早放催淚彈驅散，對此感到無奈。

【17:53】在中環，自稱勇武、19歲的陳生批評警方腰斬遊行是希望令「和理非」覺得是勇武示威者令遊行終止，但香港人已「和勇不分」，不會割席，他指警方的做法沒有用。他稱，自己不會離開，因為想保護遊行人士安全離開，他又稱，暫時未知有何行動。

銅鑼灣遊行人士繼續前行，高呼「要解散，警隊自己解散」、「我行街咋嘛」。

【17:51】銅鑼灣崇光百貨外仍有大批市民繼續前行，有市民表示會繼續遊行，直至警方出動水炮車驅趕。帶同11歲兒子前來遊行的鄺小姐說，警方突然腰斬遊行十分不合理，因為遊行本已申請不反對通知書書，會視乎情況再決定去留。

【17:48】維園民陣重複岑子杰的呼籲，要求參與者離開遊行集會，大批市民往銅鑼灣方向離開維園。警員在銅鑼灣崇光外開咪要求遊行人士散去，但軒尼詩道仍擠滿黑衣人。

【17:38】民陣在遊行終點大台表示警方已解散遊行，不斷呼籲遊行人士迅速散去，並稱民陣正與警方交涉。修頓外有遊行人潮續往金鐘出發，沒理會警已終止遊行，繼續向中環方向前進。

灣仔修頓外有一大批黑衣人突然跑向金鐘方向。

【17:34】民陣召集人岑子杰稱，數分鐘前警方通知民陣，要立即解散遊行及集會。現時維園仍有大批市民尚未出發。

遊行隊伍繼續前行，其中霍小姐和周先生表示，約10分鐘前遊行隊伍曾於灣仔集成中心停下數分鐘，當時有人改行莊士頓道繼續向中環方向出發，數分鐘後隊伍再起步，沿軒尼詩道前行。

【17:30】警方再發出通告，表示下午5時許，有暴徒於盧押道和軒尼詩道投擲雜物及汽油彈，嚴重危害現場人士安全。警方正以最低所需武力驅散，並已施放催淚煙。警方警告在場人士立刻停止違法行為。警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶。另外，灣仔警署報案室現已暫停服務。市民如有緊急事故，可致電999。

【17:20】警方發出新聞稿稱，今日（1日）4時許，有暴徒於軒尼詩道和盧押道破壞一間銀行的設施，包括玻璃門及櫃員機等。警方現正以最低所需武力驅散，並於現場拘捕5人，涉嫌干犯「刑事毁壞」罪。警方警告在場人士立刻停止違法行為。

【17:14】有人在軒尼詩道盧押道交界路中投擲汽油彈縱火，起火範圍不大。

【17:12】民陣在遊行終點的大台表示，灣仔出了狀況，鼓勵遊行人士加快腳步走到遮打道，讓灣仔的遊行人士盡快到中環。

修頓對開職工盟街站開咪指遊行繼續，呼籲市民繼續和平向中環方向前行，毋須理會警方無理挑釁。

【17:09】警方在修頓球場附近放催淚彈後，民陣副召集人陳皓桓表示，他正趕往修頓了解情況。民陣在遮打道的大台暫未有特別呼籲。修頓外有黑衣人設遮陣，與留下設防線的警員對峙。

【17:08】有人向警員擲物，防暴警在軒尼詩道再施放催淚彈，然後退上警車離去。

灣仔鵝頸橋一帶的遊行人士讓出多條通道，以運送雨傘、索帶等物資，另不斷有黑衣人向金鐘方向跑，其間路兩旁的人拍掌，並有人呼籲「讓開條路畀手足」、「加油」，圍觀的人得知前方已發射催淚彈，不斷叫其他遊行市民後退。

【17:01】防暴警在軒尼詩道再向遊行人士施放胡椒噴劑。

【16:58】港鐵表示，港島線往柴灣方向列車回復停天后站，港島線服務陸續恢復正常。不過沿線部分車站人流較多，因應實際情況會實施人流管理措施或作出車務調動。

【16:52】遊行隊伍恢復前行，人群續往中環方向前進。

【16:49】防暴警在灣仔舉紅旗警告。

【16:40】早前疑有示威者打開灣仔軒尼詩道盧押道交界匯豐銀行圍板，一批防暴警隨即在修頓球場外走出馬路，以胡椒噴劑射向遊行人士，有記者中椒，警員並制服最少一人，並舉槍指向遊行人士，一度發射胡椒球彈，有市民上前指罵警員。警方施放催淚彈，遊行隊伍在灣仔軒尼詩道、菲林明道後退，高喊「企疏啲」。

有黑衣人將畢打街、皇后大道中交界的車路，以雪糕筒堵塞，有便衣警員到場交涉，黑衣人聲稱與他們無關，又要求警察向民陣了解。其後，便衣警員協助搬開雪糕筒。

【16:25】部分抵達終點的遊行人士散去，也有部分人逗留在遮打花園附近。

中環有外籍女子在警察封鎖線前跳舞。其中一名跳舞的外籍女子表示，她在香港工作，一大早已在這裏慶祝新年，在警察前跳舞也是慶祝，她們並不害怕警察；又說希望世界和平、香港和平。

灣仔杜老誌道中國人壽大廈玻璃門早前被打爛玻璃，大廈大堂內一間Pacific Coffee亦被搗亂，雪櫃、收銀機被打爛。大廈保安員表示，約4時有兩名黑衣戴口罩的人打破正門玻璃，在闖入大堂內破壞，過程大約兩分鐘，其間保安員並沒有試圖阻止黑衣人，遊行隊伍亦沒有理會，「可能他們驚魂未定，不知發生什麼事」；大廈今日原本沒有開放，正門亦已上鎖。保安表示已報警，但警方稱要待遊行結束後才能到場。

【16:06】民陣遊行隊頭到達遊行終點遮打道行人專用區。

【16:05】港鐵表示，由於天后站人流過多，為保障乘客安全，現時港島線往柴灣方向列車不停天后站。

遊行隊伍陸續到達金鐘。約10名防暴警於樂禮街駐守，遊行人士行經時對着警員大叫「黑警死全家」，有人向警員舉中指。

現時太古廣場地面所有出入口封閉，只能經高等法院樓梯行至二樓出入口進出商場。金鐘道沿路被插上香港獨立旗幟。

【15:59】遊行隊頭抵達中銀大廈。

【15:50】灣仔杜老誌道中國人壽大廈玻璃門遭破壞。

【15:46】遊行隊頭到達灣仔警察總部附近，天橋上有防暴警察觀察情況。遊行人士高叫「解散警隊，刻不容緩」、「反對警察加人工」。

【15:40】百德新街近告士打道有一隊防暴警設封鎖線戒備，隨機抽查市民，要求市民不要停留，一度與市民口角。

【15:35】遊行隊頭到達修頓球場。

【15:16】遊行隊頭到達鵝頸橋。隊伍由維園天后出口起步後，暫未見有警員在附近佈防。遊行隊伍途經的優品360沒有開門營業。

中環站地鐵站內星巴克有防暴警察駐守。

【14:38】由於在維園集合的市民眾多，民陣決定提早起步，遊行隊伍由新上任的區議員領頭出發。負責拉「隊頭橫額」的區議員，包括早前遇襲、右耳被咬甩的民主黨東區區議員趙家賢。本來停泊在天后維園游泳池外停車場的多架警方車輛全部駛離，維園近海濱一帶未見任何明顯警力戒備。

【14:35】修頓球場外原設下防線的數十名警員，經修頓球場後撤到莊士頓道。職工盟職員Leo指出，被捕男子是其中一名工會聯合街站的義工，當時他正在修頓球場摺傳單，由於見有大批防暴警出現，故急步前往街站想通報消息，防暴警見狀立即制服他。

【14:30】不少市民已站出軒尼詩道馬路，等待出發。

【14:25】岑子杰在維園起點台上表示，工會的代表和今日上任的區議員會行在遊行「隊頭」。他說，區議員今日上任的第一件事是行入群眾當中，代表議會內外都與香港市民同行，「企喺人民前面，在人民和防暴警中間」，這是他們未來4年會做的事。

修頓球場外突然有警察在工會街站外用胡椒噴劑指向正在籌備街站的黑衣人，同時截查一名黑衣男子。目擊者指出，此前該男子被警員追趕，跑到球場外被制服，在場人士起哄，警員逐持胡椒噴劑指向黑衣人要他們後退。警員搜查被制服男子的袋，男子袋中有毛巾、水樽等。約40防暴警在修頓球場外設防線，部分人持防暴槍戒備。

【14:05】民陣在台上表示，警方稱維園近天后的遊行起點太擠迫，要求市民在維園銅鑼灣入口入場。

【14:00】民陣召集人岑子杰在維園見記者表示，未到原定集合時間2時，維園草地已有大半坐滿，估計遊行會在3時前提早出發。他希望今日遊行和平暢順進行，又呼籲警方克制。

岑子杰稱，民陣安排了逾200糾察維持秩序，市民有需要可找糾察協助。他強調，民陣會保護參與遊行市民安全，有事會適當處理。被問到有較高風險出現破壞情況的店舖如中資銀行，有否加強人手，他說，「最高風險是警察輕舉妄動的地方」。他又估計，今年元旦遊行人數會比過去多。

他表示，教育界、支援抗爭者的「星火同盟」已被秋後算帳，希望市民企出來與所有被打壓的人同行。

今日遊行沿途會有40多個工會街站予市民登記加入，岑子杰稱加入工會是希望為未來「三罷」做準備。

下午2時，有人走到怡和街路中心大叫「香港獨立，拒絕沉淪」、「只有兩國，才有兩制」等口號，附近有十多人舉旗。

捲入「星火同盟」被凍結戶口風波的匯豐銀行，其位於灣仔盧押道的分行封上圍板，該分行位於今日民陣元旦遊行路線之中。警方亦在金鐘道設路障，截查部分車輛。警方亦透過手機短訊表示今日下午港島區有公眾活動，提醒市民注意自身安全，並留意警方新聞公布及社交媒體最新消息。

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