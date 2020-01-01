除夕大抽獎旅發局籲已登記市民取號碼 (15:33)

【15:22】旅發局表示，已順利為163萬名參加者分發抽獎券編號，不過由昨晚起，留意到除夕大抽獎的活動網站域名被個別網絡安全供應商列入黑名單，遂聯絡網絡安全供應商，希望將網站從黑名單中剔除，故仍需時跟進解決，抽獎券編號需要稍後才能公布，以免部分參加者未能成功登入網站查詢。旅發局將盡快公布抽獎券編號，呼籲參加者耐心等待。

【15:17】本報記者於「即玩即嬴抽獎遊戲」網站頁面實測，選擇是次活動身分後，依然出現「由於人數眾多，請稍後再試」的通知；手機測試結果相同。英文版網站則指出，抽獎券編號可於稍後查詢。

旅發局另稱，即玩即嬴抽獎遊戲只供年滿18歲香港市民及在港旅客參與。

【15:08】旅發局表示，昨日已登記的人可於下午3時再次登入除夕大抽獎的活動網站，取抽獎券編號，但截至3時05分，記者仍無法成功登入。

【11:48】對於昨晚大批市民登記後收不到驗證碼，程鼎一稱現場監察所見，驗證碼確有發出去，正調查市民為何收不到。他稱，此前曾與電郵供應商討論過負荷問題及進行測試，昨晚所見沒有超出負荷，也沒看到遭人攻擊。而昨晚因應未能收到驗證碼的問題，稍後時間決定取消以驗證碼進入配對遊戲，並即時更新了版面，至昨晚9時50分開始有人成功玩遊戲，其後超市禮券已全部送出。

程鼎一表示，抽獎系統之前曾反覆經過測試，對於仍然出問題表示歉意。至於為何不改用電郵地址進行抽獎，他表示為了公平起見，故決定所有登記過的市民都可參加壓軸大抽獎。

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