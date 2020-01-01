音樂世家女嬰元旦搶閘出生　取名「海令」盼自由唱歌【短片】 (12:52)

本地知名音樂人黃艾倫（Alan），與同為知名音樂人的妻子翁瑋盈（Janet）結婚多年，翁瑋盈凌晨零時於浸會醫院誕下3.3公斤重的第一胎。Janet指女兒的預產期原為12月28日，但至31日才作動入院，因頭圍太大未能順產，改為開刀生產，從未想過女兒會於零時零分出生。她憶起懷胎首3個月，香港社會劇變，自己看新聞時情緒亦很大起伏，一直不敢向親友公開懷孕消息。及至懷胎5月，自己為容祖兒演唱會任幕後配樂，女兒於腹中聽足19場，相信已聽了很多音樂。

由於夫婦同為音樂人，夫婦倆亦喜愛天與海，已預先為女兒取名海令，英文名Skyla，乳名Lala，希望她能自由自在唱自己最喜愛的音樂。

同在凌晨零時零分，從事地盤工作的鄭先生，其妻於浸會醫院順產誕下3.25公斤的第二胎。鄭先生稱兒子早產了逾2星期，暫未為兒子取名及計劃將來。

而任職公務員的胡先生夫婦，胡太在元旦凌晨零時20分於伊利沙伯醫院誕下第一胎，女兒重約2.76公斤。胡先生在產房見證女兒出世一刻，看見妻子臨盆時慘叫，十分心痛，面對過去一年的社會狀況，只希望女兒快高長大開開心心。胡太稱預產期原為1月9日，不料前日（30日）作動入院催生，女兒最終於元旦出世，產女後覺得母親很偉大。

夫婦倆暫未為女兒改名，僅取一個「同」音的字作為名字，有待祖母聘相士取名；女嬰乳名則為「閃閃」，源於胡太產檢時，胎兒照超聲波時「閃下閃下」。

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