反對國際社會設立獨立調查機制　港府：外國不應干預特區事務 (12:10)

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政府發言人指出，2019年6月至今，共有520名警務人員在當值時受傷，沒有示威者直接因為警方的行動而死亡。「如果警方不能採取行動拘捕訴諸不斷升級的暴力、到處破壞，甚至製造致命武器的暴徒，我們將無法處理香港正面對、前所未有的局面。」

發言人強調，香港完全有能力自行解決目前的挑戰，亦有一套行之有效的機制，透過獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）去處理對警務人員的投訴。政府堅決反對公開信中提及由國際社會設立國際獨立調查機制的建議，認為這將嚴重干預香港的管治、自治，以及國家的主權。

發言人表示，自2019年9月，特首和主要官員已透過不同渠道展開與公眾的對話，亦正籌備成立獨立檢討委員會，研究社會動盪的成因和全面情況，並探討香港的深層次社會矛盾，委員會將就如何解決引起紛爭的根深柢固社會問題提出建議，又認為港人能憑智慧和堅毅自行解決當前困局。

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