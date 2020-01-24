踏入2020年多區爆衝突　警發催淚彈　旺角匯豐理財中心遭縱火【短片】 (09:43)

【01:51】旺角豉油街96號的匯豐理財中心遭縱火。

【01:10】警務處長鄧炳強到達蘭桂坊，並與駐守於威靈頓街的防暴警握手。鄧炳強被問到覺得旺角方面情況如何，回答說：「主要都係睇下啲同事。」其後他在十數名防暴警陪同下沿威靈頓街離開。

【01:01】警方表示，暴徒分別於屯門、荃灣及旺角投擲汽油彈。因應現場情況，警方已施放催淚煙驅散。

另外，警方稱昨晚（12月31日）約9時，數名蒙面暴徒於屯門友愛邨近輕鐵友愛站向現場警車投擲5至6枚汽油彈。昨晚約10時30分，暴徒向荃灣警署旁停車場投擲汽油彈，導致3輛私家車起火。警方重申，縱火不單危害公眾安全，亦是嚴重罪行，最高刑罰為終身監禁。

【00:55】警員在豉油街舉黑旗。

【00:49】警務處長鄧炳強一度到登打士街近家樂坊視察，之後向豉油街方向離開。他離開後，警方隨即舉起橙旗及黑旗，警告會開槍及施放催淚彈。

【00:41】大批市民在旺角豉油街聚集及指罵防暴警。

警方在登打士街再放最少3枚催淚彈。

【00:29】中環蘭桂坊倒數顯示屏失靈，但市民仍繼續高呼「光復香港 時代革命」，現場氣氛熱鬧。在威靈頓街、德己立街交界，市民要排隊分批進入蘭桂坊，同時有防暴警在交界位置駐守。

在尖沙嘴海旁，倒數完的群眾沿彌敦道離開，他們見到防暴警時，舉不文手勢及叫口號指罵警員。人群之後經過重慶大廈外歡呼，又與南亞裔人士互相揮手。

【00:15】踏入2020年，於登打士街及咸美頓街一段的彌敦道，有示威者放煙花。及後有人擲汽油彈、燒路障，警方凌晨10分左右於旺角登打士街一帶施放催淚彈，一名男子右腳疑中催淚彈受傷。

在西洋菜南街，數百名市民在2019年最後10秒倒數，大叫「10、9、光、復、香、港、時、代、革、命」，同時與警方對峙。倒數後數十名防暴警向豉油街推進。

在尖沙嘴海旁，群眾以「光復香港 時代革命」代替「Happy New Year」。

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