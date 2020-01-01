18國38議員領袖去信林鄭月娥　關注警察聖誕節加強武力　願協助調停 (00:33)

聯署信表示，從傳媒報道看見香港警察於聖誕節期間，向年輕人、「和平的示威者」、「無辜的路人」使用了催淚彈、胡椒噴霧、橡膠子彈等武器，獲彈道專家確認可造成嚴重傷害或死亡，違反國際標準。信中稱，明白有一小眾示威者使用暴力，無意縱容他們的行為，但希望帶出大部分示威者是和平的，卻被警察攻擊；且暴力示威者的失望及憤怒是源於政府半年來拒聽訴求和對警方暴力的恐懼。

信中要求林鄭月娥指示警方克制、聽取示威者訴求，並成立獨立調查委員會等。該批政要及宗教領袖亦表示，他們或一些國際團體，可以協助港府在修例風波中作調停或調解服務，並隨時候命，期望特區政府抓緊機會處理當前局面。

本報向特首辦查詢對信件回應，以及會否應建議讓國際組織介入調停，暫未獲回覆。

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