台中女子連吃幾日火鍋致痛風　醫生提醒：食肉類內臟勿過量　宜先菜後肉、食維他命C水果「打底」 (13:26)

高嘌呤飲食可致痛風

何學工表示，部分食物含嘌呤（Purine），嘌呤在人體內會轉化為尿酸。如果進食過多嘌呤含量高的食物，尿酸有機會因未能有效排出體外而積聚於關節內，引起發炎疼痛，造成痛風；高嘌呤食物包括：動物內臟、紅肉、海鮮（如龍蝦）及酒類等，正常進食這些食物一般對身體不會造成太大影響。何學工估計，該名女子吃火鍋時可能比平時進食更多肉類、內臟等，而且與親友一起吃火鍋亦可能混合了不同酒類飲用，身體突然攝取大量的嘌呤，或令尿酸未能有效排出體外而引致痛風。

醫生提醒吃火鍋三注意

1. 維他命C助降尿酸

何學工表示，維他命C可以幫助降低尿酸，吃火鍋前不妨先吃點水果（如橙、蘋果等）「打底」，有助降低尿酸、減低出現痛風的情況，又可以增加飽肚感，減低進食過量的機會。

2. 先菜後肉 宜選清湯底

吃火鍋時可以先吃蔬菜，增加飽肚感，後吃肉類，這樣可避免進食過多肉類，減低發生痛風的機會。火鍋湯底建議選用清湯，一般來說湯底對引發痛風的影響不大，但太油膩的湯底（如麻辣湯底）則對健康有影響。

3. 食肉內臟要注意分量

吃火鍋時最重要是控制分量，以及均衡飲食。揀選肉類、內臟等食物時，必須注意進食分量，部分蔬菜（如蘆筍、菠菜）嘌呤含量都偏高，因此宜多選擇不同類型的蔬菜。另外，建議少吃含糖量高的食物（如芋頭），酒精類亦不宜飲用過多。

文：何芍盈

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