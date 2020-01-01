【2020展望・顏色背後】黃、藍非勢不兩立　年輕學子盼望民主自由 (12:21)

明報即時新聞早前走訪50多名市民，邀請他們以物件或地方，代表2019年感受至深的事；同時又選一種顏色，展望對2020年的期盼。

白、黑、黃、綠、藍……各有喜好，顏色背後蘊含對香港這片土地的深切期望，黃、藍不盡是勢不兩立、水火不容，有時可以是一樣的心思意念。16歲的陳同學選藍色，希望「每個人可以呼吸到民主及自由的空氣」、14歲中三生阿一揀了最多人選的黃色——象徵光明和希望，也象徵民主自由。

80後警員Bruce則選了「黃+藍」——黃藍融合的綠色，最想各方「互諒互解，和好如初」。

● 綠色

不分黃藍 互諒互解

90後港鐵車長Billy：不同立場不代表不能互相包容。

40多歲保險從業員Cody：不分黃藍，回到香港核心價值原點──言論自由、思想自由、集會自由和結社自由。

80後專欄作家、社工、大學兼職講師彭梓雅：草綠色代表希望、和平、青春，未來是屬於年輕人、屬於孩子。

26歲中大內地碩士生Godfrey：不再非藍即黃，聲音受尊重，撕裂能夠彌補。藍黃融合，綠色也很美。

80後警員Bruce：展望2020年香港跨過難關，各方能達成共識，互諒互解，和好如初，回復大家共愛的香港。

不要再放催淚彈

30多歲編輯Catherine：政府不要只顧「大白象」，做好保育；警隊不要再放催淚彈污染環境、影響生態。

30多歲文字工作者Mon：黃藍共存，不要紅色，才是出路，不再黑暗。

70後家庭主婦陳太：黃加藍等於綠。大家都是香港人，不要分化。

26歲見習律師Molly：綠色象徵春天的草，寄語香港能夠綠草如茵，欣欣向榮。

退休公務員何先生：淺綠色，在黃藍中混入白色，意味着香港縱使有不同立場的人，依然可以活得堂堂正正，清清白白，香港光明重現。

49歲教師Fanny：黃加藍變綠，和而不同是我最希望看到的香港。

和平愉快

近30歲二手店店主Man：黃色想到抗爭，藍色想起警察，希望2020年是代表和平的綠色，每樣事情能有好結果，香港人能感到愉快。

70後幼兒園教師May：希望所有兒童與父母假日可在一片綠草如茵的草地上，呼吸清新空氣，無拘無束，自由自在地快樂奔跑，享受親子時間。

● 藍色

活在自由天空下

16歲陳同學：希望香港可以活在自由天空下，每個人可以呼吸到民主及自由的空氣，逝去的人亦得以安息。

30多歲文員阿咪：淺藍色感覺較和平，希望2020年香港政府與市民之間能夠妥協，社會回復平靜，香港慢慢好起來。

● 黃色

象徵民主自由

20歲護士學生Canny：代表光明、明亮，希望香港可以找到其他出路。

14歲中三生阿一：黃色象徵光明和希望，也象徵民主自由。

70後區太：黃色代表自由，香港的自由。望上天保佑，香港回歸平靜，壞人得到應有報應。

70後家庭主婦芬：希望手足一切無恙，平平安安，在「煲底」慶祝爭取成功。

29歲銀行職員Miko：願2020年榮光歸於香港，香港人繼續齊上齊落，建構黃色經濟圈。

00後學生Melody：發展黃色經濟圈，支持良心小店，透過日常生活表達對政治的取態。

30多歲全職媽媽Sasa：希望2020年黃色經濟圈成功。

28歲科網初創公司負責人程先生：我選取的黃色不分深淺，正如「和理非」或「勇武」一個都不能少；會繼續支持「黃色食店」。

26歲工程師王一心：黃色經濟圈成效有眼見，願2020年可以由黃色轉成金色。

22歲補習社導師Sharon：希望2020年香港繼續充滿希望，所付出的努力最後也能得到回報，終有一日成功爭取五大訴求。

人與人減少猜疑 香港謀求新出路

90後小學教師Gavin：就如每朝早太陽出來的晨曦色彩。香港經歷了黑夜，得以重見黎明，政府與市民關係改善，人與人之間減少猜疑。

25歲女生Mandy：黃色像人聽到好消息的時候，雙眼發光的樣子。希望政府確切回應市民訴求，香港可以進入民主新一頁。也希望有天市民能夠因為聽到好消息感到興奮。

19歲大學生Jenna：2019年反修例運動未見終點，希望運動在2020年可以有一個圓滿完結。

19歲前線學生Ta：有人說這是最亂也是最美好的時代，希望大家堅守黃絲信念，日後無論面對任何困難，以同一份信念堅持，將這份美好延續。

40多歲公務員Betty：黃色予人充滿活力和新氣象感覺。希望領導者排除萬難，為香港謀求一條創新出路。

● 白色

真相大白 公義廉潔

28歲公務員阿進：不要再有這麼多紛爭，不要硬分藍、黃，最想大家像以前般和平、平靜。

40多歲代課老師Emma：成立獨立調查委員會，真相大白。

90後劉同學：希望香港變得和平、純潔及廉潔。

25歲學生Kristy：想要一個白色的香港，一個擁有公義、法治及人權制度的香港。

不存藍黃差異 不容違法行為

警員R.R.C. ：香港人之間不應有任何藍或黃差異。即使政治取向有不同，我們也不應容忍違法或不道德行為。

21歲謝同學：白色象徵光，希望香港能夠重見光明。

中大新聞與傳播學院講師譚蕙芸：白色是一種無前設的顏色。或許黑色才是真相，但這樣想太過灰心，最黑最黑都應該找點白色平衡。

中學副校長許承恩：找到共識，找到出路，就如白色，是很多顏色混合而呈現出來。

40多歲工程師WSL：2019年太過顏色歸邊，白色代表希望及回到初始，在白色的基礎上才可加上不同顏色。

● 黑色

不因黑色被標籤

70後客戶服務員Yung：很多香港人鍾意穿黑色衫，希望2020年每一個人可以穿不同顏色的衫出街，不會因為黑色而被人打、被人標籤。

70後IT從業員莊先生：2020年如果沒有了黑色、沒有人再敢穿黑色，肯定是極不好情況，不希望沒了黑色。

20多歲傳媒人Macy：黑色在香港彷彿是種罪過。香港人習慣在黑暗中生活求存。

56歲袁醫生：當黑色可以在香港大行其道，即是說民運勝利了。

28歲唐唐：以黑色眼睛尋找光明，「只有眼前路，沒有身後身」，無路可退。

16歲馬同學：2019年香港示威和集會時，街道一片黑色。希望香港2020年無論發生什麼事，也能記住2019發生的事。

● 灰色

間中要抽離社會事

70後IT業務經營者阿O：感受不到光明前景，但也不是毫無希望。

26歲教師Alisa：政治氣候令事物鋪了一層灰色，在生活中任何快樂的事也難以盡興，間中需要抽離社會運動事情。

● 橙黃色／橙紅色

光明來臨

退休小學教師楊潔芳：橙黃色如黎明初升的顏色，一切晴朗，很有朝氣的一天。

大學教授長青：橙紅色是黎明來臨的顏色，光明終會來到。

● 灰紅色

不忘傷痛但不恨

24歲教師Freda：灰色是愛，灰裏還有一點點瘀紅，盛載着香港人過往的傷痛，2020年，我們不忘，但同時不恨。

● 彩虹七色

民主社會容納各種聲音

70後自由工作者Julia：彩虹七色，代表民主社會能容納各種聲音。七色混合後變成白色，代表和平。

● 透明／沒有顏色

打破藩籬 制度公平公正

70後中學教師Wong Yim Ping：不以顏色區分，沒有撕裂，還原香港原色、多元文化，制度公平公正及透明度高。

27歲毅行參加者阿瑋：打破「黃藍」藩籬，真誠了解彼此立場。

前高級警司何明新：任何顏色都會接納，最緊要不犯法，香港依法辦事。

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