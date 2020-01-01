【2020展望】一文睇清生活費用調整　電費元旦起加價政府有補貼 (08:50)

加價：

．電費：兩電由2020年1月1日起加電費，中電加價2.5%，調整後淨電費為每度電121.8仙；港燈加價5.2%，調整後淨電費為每度電126.4仙，公司稱計及政府補貼後，預計幾乎全部港燈客戶電費支出較2019年低。

．車用石油氣上限價格：全港12個專用石油氣加氣站，2020年1月的車用石油氣上限價格每公升加4仙，新價為每公升3.03元至3.57元。（政府新聞公報：專用石油氣加氣站2020年1月份上限價格調整）

．港鐵：2020年加價3.3%，69%車程加幅為3毫或以下、11%車程加幅達6毫至2元。港鐵提供每程八達通車費3.3%回贈，使用八達通的乘客在今年4月5日前車費不會有實質加幅。六五折「早鳥」出閘優惠將維持至今年5月31日，在市區44個指定車站適用。（相關報道：港鐵加價3.3% 一成車程加6毫至2元 八達通優惠10個月 議員批掩眼法）

．巴士：新巴城巴於2019年1月獲批加價後，同年8月再向運輸署申請加價12%。截至12月，立法會交通事務委員會仍在討論有關申請。（相關報道：隧道基金餘額不足 難抵城巴新巴加幅）

．天星小輪：2019年4月向政府申請每程加價0.3至0.5元，加幅16.5%。政府同年12月向立法會交通事務委員會提交相關文件，委員會正在處理。（相關報道：天星小輪申請加價3至5毫）

補貼：

．電費：政府由2020年1月起推出「新電費補貼計劃」，首11個月每月首日向中電或港燈的電力住宅用戶戶口注入160元電費補貼，12月注入240元補貼，合共2000元；未使用的補貼可在同一戶口轉撥至其後月份，直至2022年12月31日或戶口結束為止。（相關報道：1月起電費補貼發1年共2000元）

．交通：政府2020年1月起調高公共交通費用補貼金額，每月補貼上限由300元提高至400元；補貼比率由現時每月超出400元後開支的25%，提升至三分之一。市民明年2月16日起，可領取以新計算方法的補貼。

．公屋租金：政府代繳2020年1月租金。（政府新聞公報：政府為公共房屋租戶代繳一個月租金）