【除夕．新年願望】和理非媽媽促政府回應五大訴求　失明律師盼港人「見到黎明來臨」 (21:15)

一家四口參加人鏈活動

李太一家四口今日（31日）參與除夕夜人鏈活動，她說，從6月開始至今不間斷參與「和理非」活動，希望可以行動告知兩名稚子「爸爸媽媽當年唔係乜都無做過」。李太認為，政府過去一直漠視市民訴求，令到市民迫不得已要在大時大節出來抗爭。她表示，自己起初都避免讓孩子接觸太多有關修例的新聞，但最終認為避無可避，決定帶同孩子一同參與抗爭，身體力行告知他們社會正發生什麼事情。

被問及新年願望，李太認為政府應盡快聽民意，回應五大訴求，她笑言，過往新年願望都是「身體健康」、「世界和平」等，但她萬萬想不到香港今年竟變得如此動盪不安，說「估唔到自己屋企都會咁唔和平」。

市民太子站外紀念8．31

失明律師陸女士到港鐵太子站外紀念8．31事件，她說希望新一年「警察被清算」，所有在運動中被捕人獲釋放，又說自己因失明「無法用眼看到黎明，但希望其他香港人可以見到黎明來臨」。

陸女士說，每逢有運動也會撐場，「好多警員都認得我，問我為何無處不在」。她稱自己曾中過催淚彈、胡椒噴霧及警方藍色水劑， 故今日即使在太子站再遇警員驅散，也「完全唔驚」。

行經太子站外的市民何小姐說，早前警方在太子站外施放胡椒噴霧驅散人群，自己只是路過也被波及，感到「好驚」，她希望新一年「香港人平平安安」。

過去一年：悲、傷感

從事建築業周先生和女友下班路經銅鑼灣，周先生表示，只計劃與女友吃飯慶祝，沒打算外出倒數，「都無心情開心」。

周先生以一個「悲」字總結過去一年，期望新一年政府能真正聆聽市民聲音、成立獨立調查委員會，徹查警隊於多場示威衝突中具爭議的處理手法。

從事文職的Colly說過往會外出跨年倒數，由於擔心安全，只會與朋友吃飯慶祝，會提早回家看電視直播倒數。她期望，新一年能回復平靜、經濟恢復正常，出街不用擔驚受怕，「著件衫咩色都要避忌」。

市民陳先生以「傷感」形容2019年。他稱最珍惜年輕人，眼見社會動盪，期望新一年社會能達至公義，「而家係完全無呢樣嘢」。

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