「和你shop」雙程證內地大學生被控　官准保釋被拒離港 (20:15)

8人暫毋須答辯，案件押後至2020年4月14日再訊，以予警方作檢驗工作，及重看閉路電視片段，裁判官批准8人保釋候訊，不得離港等，惟內地生代表律師表明，他須於七日回內地一次，裁判官要求內地生向入境處查詢，若不行可申請更改保釋條件。

8名被告依次為中六生冼嘉希（18歲）、學生鄭子遜（18歲）、學生陳宇崑（16歲）、14歲中三男生、持雙程證的內地大學生何鎮宇（20歲）、報稱無業的鄭家樑（24歲）、日本餐廳廚師馮文達（27歲），以及14歲中三女生。

首5被告同被控在公眾地方內作擾亂行為，指稱他們今年12月28日在上水廣場4樓「萬寧」店舖外，在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序行為；鄭家樑及馮文達同被控襲警，指稱他們同日在上水廣場4樓蘇寧電器外襲擊警員X及警員Y。14歲女生被控管有攻擊性武器，指稱她同日在上水廣場4樓豐澤外管有30厘米長的鐵槌。

據悉，當日下午4時，網上片段顯示首5被告涉把螺絲和宣傳單張投於「萬寧」內，並向店內顧客叫囂。警方到場拘捕時，警員X疑遭第六被告拳打左眼角，及遭第七被告打頭一下，致他左眼、面和頭觸痛；警員Y疑遭第六被告面摑，致他頭部觸痛及紅腫，兩警員即日出院。首被告另被搜獲雷射筆和黑色噴漆，第八被告被搜獲鐵槌。

8人獲准以現金5000元保釋候訊，其間須每周向警署報到兩次、不得離港，須守宵禁令，除第六被告，其餘被告禁足上水廣場。

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