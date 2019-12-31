男子清路障遭硬物擊頭　警拘3人 (23:22)

【23:22】毒品調查科行動組警司鄒旺忠稱，警方透過翻查大量閉路電視片段，「順藤摸瓜」並鎖定疑犯，今日（31日）在鴨脷洲利東邨、荃灣沙嘴道及中區寶雲道拘捕3名男子，年齡介乎33至34歲，報稱自僱人士及從事室內設計，其中一名男子涉嫌有意圖傷人及非法集結，另外兩名接載他到現場及離開的男子則涉嫌協助傷人及非法集結被捕。
警方調查後，相信3人互相認識，當時共同前往示威現場，而調查後未有拘捕涉嫌偷手機的人。鄒旺忠批評暴徒的暴力行為無日無之，四周的人對其行動鼓勵、吶喊，並以雨傘阻擋，增加警方調查難度。
另外，警方有組織罪行及三合會調查科今日拘捕6男1女，涉嫌在10月6日、10月20日及11月2日在旺角及油麻地參與非法集結、縱火及傷人，其中56歲男子及22歲女子涉嫌10月6日在旺角區因影相及清路障問題「私了」兩人；另一名19歲男子涉嫌10月20日在旺角港鐵站C1出口縱火；另外4名男子涉嫌在10月20日及11月2日在油麻地及旺角非法集結。
【19:55】12月1日凌晨一名男子在旺角清理路障時，遭戴口罩男子以硬物襲擊頭部，頭破血流、一度癱坐路面，其手機不知所終。警方消息今（31日）稱，就此案目前有3人被捕。