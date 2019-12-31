男子清路障遭硬物擊頭　警拘3人 (23:22)

警方調查後，相信3人互相認識，當時共同前往示威現場，而調查後未有拘捕涉嫌偷手機的人。鄒旺忠批評暴徒的暴力行為無日無之，四周的人對其行動鼓勵、吶喊，並以雨傘阻擋，增加警方調查難度。

另外，警方有組織罪行及三合會調查科今日拘捕6男1女，涉嫌在10月6日、10月20日及11月2日在旺角及油麻地參與非法集結、縱火及傷人，其中56歲男子及22歲女子涉嫌10月6日在旺角區因影相及清路障問題「私了」兩人；另一名19歲男子涉嫌10月20日在旺角港鐵站C1出口縱火；另外4名男子涉嫌在10月20日及11月2日在油麻地及旺角非法集結。

【19:55】12月1日凌晨一名男子在旺角清理路障時，遭戴口罩男子以硬物襲擊頭部，頭破血流、一度癱坐路面，其手機不知所終。警方消息今（31日）稱，就此案目前有3人被捕。

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