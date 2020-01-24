衛生署：正密切監察武漢不明肺炎　已聯絡國家衛健委取資料　醫管局：已提醒醫護提高警覺 (19:15)

衛生署指出，根據湖北省衛生健康委員會的公布，武漢市近期確診多宗肺炎病例與當地一海鮮市場「華南海鮮城」有關。武漢市衛生健康委員會已展開調查，目前已發現27宗病例，其中7宗病情嚴重，其餘則屬穩定。個案的病徵主要為發燒，少數病人出現呼吸困難。目前，所有病人均已接受隔離治療，密切接觸者的追蹤調查和醫學觀察則正在進行中。

武漢市衛生健康委員會的公布指出，相關專家分析認為上述病例屬病毒性肺炎。目前為止，調查未發現明顯人傳人現象，亦未發現有醫護人員感染，目前對病原的檢測及感染原因的調查仍在進行中。

衛生署表示，衛生防護中心已制定一系列監測及防控傳染病的措施，並會保持警覺，與世界衛生組織及相關衛生部門緊密合作，監察最新發展。衛生防護中心港口衛生科一直於各出入境口岸執行健康監察措施，並備有紅外線熱像儀對入境者進行體溫監測。若發現懷疑嚴重傳染病個案，會即時轉介至公立醫院接受隔離治療及跟進。衛生防護中心已將武漢市的肺炎病例群組個案資料通知醫院管理局。

衛生防護中心提醒旅客，如出現呼吸道病徵，應佩戴口罩及求醫，並向醫生報告其外遊紀錄。衛生防護中心會繼續密切監察武漢市肺炎群組個案的最新情況，因應情況更新監測準則和化驗策略。另外，中心亦提醒市民外遊時避免接觸禽鳥或其糞便，以及不要到濕貨街市、活家禽市場或農場；避免近距離接觸患者，特別是有急性呼吸道感染症狀的患者；注意食物安全和衛生，避免進食或飲用生或未熟透的動物產品等。

醫管局發言人說，目前並未掌握有關懷疑肺炎個案的感染原因，為謹慎起見，已提醒前線醫護人員加強留意懷疑肺炎求診病人的臨床情況，包括是否有發燒及急性呼吸道感染，或者肺炎徵狀，並且在過去14日內曾到訪內地的武漢市。

發言人強調，若前線醫護人員發現有懷疑個案，須即時將病人安排在負氣壓病房隔離治療，並會盡快提供所需之化驗測試。醫管局亦會繼續與衛生署衛生防護中心保持緊密聯絡，留意事態發展。

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