【除夕．各區】市民太子站外獻花　警尖沙嘴銅鑼灣戒備 (18:58)

【18:46】太子站外有市民獻花。警方開咪警告燒冥鏹及獻花是亂掉垃圾，可被檢控罰款1500元。

【18:27】尖沙嘴九龍公園徑已封路，有防暴警在場戒備，亦有交通警指揮交通。

天星碼頭一帶人流未算多，有最少30名身穿背心的便衣警戒備。海港城內外暫未見有示威者聚集，約20名蒙面警在商場外戒備。

九龍圓方平台有10部警察機動部隊車輛停泊，高鐵西九龍站內有多名蒙面警。

港島方面，下午6時銅鑼灣時代廣場外停泊了4部警車，有防暴警持盾下車，在周遭巡邏，現場未見有示威者聚集。

市民：無心情開心

時代廣場今日如常營業，有保安稱已加派人手於商場外駐守。從事建築業周先生及女友下班路經銅鑼灣，周先生表示，只計劃與女友吃飯慶祝，沒打算外出倒數，「都無心情開心」。

周先生以一個「悲」字總結過去一年，期望新一年政府能真正聆聽市民聲音、成立獨立調查委員會，徹查警隊於多場示威衝突中具爭議的處理手法。

從事文職的Colly說過往會外出跨年倒數，由於擔心安全，只會與朋友吃飯慶祝，會提早回家看電視直播倒數。她期望新一年能回復平靜、經濟恢復正常，出街不用擔驚受怕，「著件衫咩色都要避忌」。

市民陳先生以「傷感」形容2019年。他稱最珍惜年輕人，眼見社會動盪，期望新一年社會能達至公義，「而家係完全無呢樣嘢」。

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