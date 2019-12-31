姚松炎被DQ案毋須付訟費　政府就訟費上訴被拒批許可 (19:00)

時任特首梁振英和律政司於2016年提出司法覆核，覆核姚松炎、羅冠聰、梁國雄和劉小麗的議員資格，法庭其後頒下判辭，裁定4人的議員資格無效，同時須支付訟費，姚後來申請毋須支付訟費，並獲法庭批准，政府一方去年提出上訴。上訴庭法官區慶祥事隔一年頒下判辭，拒絕批出上訴許可。

法庭早前基於姚松炎「宣誓無效」的行為較其他人輕微、為公眾利益而選擇抗辯、因過去立法會的做法而錯誤地認為自己會勝訴等，批准他毋須支付訟費。政府一方提出上訴時指出，相關考量與訟費議題無關，其餘3名遭撤銷資格的議員亦須支付訟費，認為法庭錯誤地行使酌情權。

不過，區官指出，4名遭取消資格的議員中，只有姚松炎一人事後向法庭申請毋須支付訟費，而法庭行使酌情權時，必須就每宗案件的特殊情況作考慮，認為法庭是次特別留意到，姚錯誤地認為自己會勝訴的想法合乎情理，其「宣誓無效」的行為亦客觀地比其他人輕微。

政府一方同時爭議，法庭未能考慮到姚松炎當時進行違憲和違法的宣誓行為、政府一方最終勝訴、沒證據顯示政府一方不合理地提出相關司法程序等因素。惟區官認為，法庭已考慮相關因素，形容法庭考慮何謂公平公正的訟費命令時，擁有廣泛酌情權，認為政府一方的上訴理據沒合理勝算，拒絕批出上訴許可。

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