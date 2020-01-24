武漢現多宗不明原因肺炎　港大新發病毒性疾病學教授：料SARS機會不大 (16:46)

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早前內地曾出現鼠疫個案，管軼相信今次武漢個案並非鼠疫，因為抗生素能有效治療鼠疫，但今次武漢的個案似乎對抗生素的反應欠佳，因此他相信有關肺炎個案由細菌引起的機會較低，較大機會由病毒引起。

被問及會否是2003年曾爆發過的SARS，管軼說，被指爆發疾病的市場附近沒有野味市場，武漢亦沒有吃野味風俗，相信是SARS的機會不大，指出替病人進行PCR快速測驗就能確定或排除是否感染SARS。他推測，有機會是由動物傳人的新發性傳染病，他相信武漢衛生當局會做分析，料最快一星期就有結果。

至於目前個案是動物傳人，還是已出現人傳人，管軼認為不排除目前已有零星醫院內人傳人個案，他續說目前最重要是找到病因，並找到由什麼動物傳給人及途徑，以中斷傳播鏈；且要隔離病人治療，免有新個案再出現。他表示，武漢現時醫療科技發達，出現大型爆發的機會較低，香港自2003年爆發SARS後，防疫工作有很大進步，料香港受影響機會較低。

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對於要回內地工作、居住、旅遊的港人，管軼提醒不要接觸有呼吸道系統病徵的病人，遇上時要戴口罩保護自己和保持個人衛生，亦應該避免到鮮活市場。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，市民於任何時間都應注意個人衛生，出入人多擠迫、空氣不流通的地方，必須佩戴外科口罩，戴口罩時要完全遮蓋鼻和口，並要經常洗手，而返內地時要隨身帶備火酒搓手液，免找不到洗手的地方。

立法會議員陳凱欣說，憂慮武漢與香港經貿頻繁，當地疫情有機會影響香港，促港府主動向武漢衛生當局查詢肺炎資料，並要求港府盡快對外公布武漢當地取得化驗結果的日期，屆時若確認傳染病可引起嚴重疾病或高傳染性，港府即應盡快向市民發出應對的衛生錦囊，並應制定適當港口衛生措施加強防疫。

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