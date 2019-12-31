七旬校巴司機倒車撞斃校巴助理　危駕致死罪成囚1年停牌5年 (15:15)

現年74歲的被告方向欽（又名鄭星）自2007年起任職校巴司機，他與太太及兩女同住，女兒分別任職言語治療師及會計。辯方求情稱，被告只是一時判斷錯誤，自知責無旁貸，仍望法庭念及他年事已高，身患肝病、高血壓及黃斑點病變，請求輕判。

法官判刑時指，被告案發無酒後駕駛或超速，事發地點亦非行人過路處，案件沒有加刑因素。惟法庭需照顧死者家人感受，被告倒車時須格外小心亦是「理所當然」，故此判被告入獄1年，停牌5年。

案情指出，被告是香港仔聖保羅男女中學附屬小學所僱用的校巴司機，他今年1月16日在校內一條私家路準備泊車時，上坡倒車撞倒從校巴後方橫過的校巴助理孫佩華（終年63歲），她被校巴輾過後當場死亡。

被告在警誡下說，「當時我褪車期間有望後鏡，見到個女人企响我車左後，我諗住佢唔郁，所以繼續退，點知佢突然向我車右後跑，經過我車尾所以撞到佢」。專家其後確認，涉案校巴沒有缺陷，被告亦無酒後駕駛。

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