除夕武漢爆不明原因肺炎憂SARS重臨　何栢良著政府向內地核實　籲市民擠迫地方戴口罩 (14:22)

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1. 現時未有任何官方正式回應，市民查看傳媒及網上、facebook、WhatsApp資訊的時候應該留意誰說的？何時說的？是什麼網頁？基於什麼有這樣的說法？說法合乎常識嗎？例如「好像」出了通告，連通告是否真的出了也不清楚，這樣的回應可以不理。

2. 「沙士」 不論新中東型或2003年沙士快速測試， 收到樣本後一兩個小時內可以完成，但至今未有權威機構報告測試結果，市民不要盡信。

3. 任何時間都應該要注意個人衛生， 出入人多擠迫、空氣不流通的地方，必須佩戴外科口罩，戴口罩記得完全遮住口鼻。經常洗手，返內地要隨身帶備火酒搓手液，因為找地方洗手並不容易。

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