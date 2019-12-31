馮狄康脫非禮罪　證人證供關鍵性分歧　官：行為不當不代表曾非禮 (14:30)

馮狄康（24歲）報稱為教練，以往無案底，他原被控於1月4日在屯門一間中學內猥褻侵犯女童X。

裁判官在裁決分析證供時說，被告事發後兩小時Whatsapp事主，「剛剛的只是說笑，不用擔心」，裁判官認為，被告心知肚明有不恰當行為，脗合事主的指控；事主案發時13歲，不會不能分辯說笑或誤會，故相信被告曾問事主取下體照片及問及事主陰毛事宜。但裁判官說，這不代表被告曾非禮，因控方須證明被告猥褻地作出侵犯行為，而非言語間性騷擾。

案發時13歲女事主、於案發健身室操划艇機的男學生Y、及事後聽事主哭訴的女學生Z早前先後作供，裁判官說3人就被告非禮過程說法不同，事主指被告雙腳一前一後屈曲跪地，由其背掃至下體；Y指被告站於事主左旁；Z說被告由小腹摸至下體。裁判官說，3人證供有關鍵性分歧，Y和Z削弱了事主的證供。

事主對被告觸摸其下體次體有偏差，事主書寫紀錄指3次，錄影會面時說1至2次，事主亦曾向警方稱「不記得」，甚至提過4次；事主另不確定被告以筆或以手觸碰他，可見事主對自己的記憶沒有信心。因控方未能無疑點下舉證，故裁定被告一項非禮罪名不成立。

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