林鄭：責無旁貸為社會尋出路　政府要承認制度不足　願早日復和【短片】 (13:33)

林鄭月娥表示，因反修例運動而引起的社會動盪持續了超過半年，大家都希望盡快走出困局，市民面對此情況都覺得痛心、焦慮、失望，甚至憤怒。她會為社會尋找出路，在這過程中政府會堅守一國兩制的原則，以及維護法治這個核心價值，要香港穩步前行，政府除了要處理面前的困難，亦要承認制度上的不足和社會多年來累積的深層次矛盾。她說，相信政府可以再一次克服困難，重建香港，新一年帶來新的希望，願社會早日復和，市民融洽相處，香港可以重新出發。

陳茂波指出，過去一年，香港面對內憂外患，經濟受到沉重打擊，不少企業經營困難，失業率亦上升，政府已推出多輪支援措施，希望可減輕經濟下行對中小企和市民帶來的壓力。政府亦於金融市場做了大量防禦工作，金融體系及聯繫匯率維持穩定，市場有秩序地運作。只要恢復社會秩序，香港人齊心努力，一定可以跨過眼前的困難，再創高峰。

羅致光說，由於失業率持續上升，政府透過僱員再培訓局提供一些增值計劃及津貼，未來政府亦會就綜援計劃及在職家庭津貼作出實質和顯著的改善。陳帆稱，為增加房屋供應，政府在土地開拓、規劃以至改變用途也做了大量工作，亦盡力壓縮基礎建設、公屋設計及建造的時間，務求加快供應。但預計未來10年供求仍然有落差，政府會繼續努力覓地建屋，增加公營房屋供應，亦會加大力度推動過渡性房屋，以紓緩輪候公屋及居住環境惡劣家庭的困難。

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