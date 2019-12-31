中法混血男藏毒潛逃遭警開槍制服　官稱被告幸運險被槍殺 (14:00)

25歲被告古希哲（Cuzet Marco Philippe）為中法混血兒，案發時任服飾店員，他承認危險駕駛、無牌駕駛、沒有第三者保險下駕駛及未獲授權而使用運輸工具4項罪名。資料顯示，被告今年7月另承認藏毒罪，被判囚5個月。

法官表示，先索閱被告背景報告，將案件押後至明年1月23日聽取求情及判刑，同時明言判監是唯一選擇，亦說被告中槍後沒有重傷非常幸運。

案情指出，警方今年5月12日凌晨沿屯門公路巡邏，發現被告左搖右擺地駕駛私家車，不時煞車又加速，遂上前命令被告停車接受截查。

當警員走近私家車，被告突然加速逃走，及後與警方在公路上追逐，有警員一度以時速150公里行駛，然而被告成功逃往屯門愛勇街友愛停車場內。

警員一直在停車場外擎槍戒備，至被告駕車離開時施以警告「警察，咪郁，否則開槍」。惟警員上前時絆腳跌倒，以槍柄擊打車窗求被告停車不果，最終開了3槍。

被告仍繼續加速駛入愛勇街，結果被其他持槍警員命令停車，終被制服。被告事件中左臂遭槍傷，他警誡下解釋，由於他在另一案件缺席聆訊被通緝，故此遇到警方追截時才逃跑。

涉案私家車車主則為被告朋友，以他理解，被告案發只持「學牌」，雖然他同意借私家車予被告，但特別警告「你得學牌，所以千祈唔好揸架車，留畀你有正式車牌個friend（朋友）揸呀」。

惟運輸署表示被告案發未持有任何駕照，包括「學牌」，同時被取消領取駕駛執照的資格。

其他報道：銀髮族中學生集會 15歲男童涉中環站外噴「我愛pepe」被控刑毁

其他報道：【網上熱話】文件表格寫2020完整年份免被篡改 黃國桐：律師一向寫四位數

其他報道：便利店東主追偷酒賊遭踢斃 7-11總公司派員了解