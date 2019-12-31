巴漢疑元朗便利店偷啤酒踢死店員　涉盜竊謀殺被捕 (00:17)

現場為元朗擊壤路17號一間便利店。該便利店由死者的兒子取得特許經營權，9月才開業，為「家族生意」。案發為上周六（28日）晚上約9時半，一名巴基斯坦裔男子進入該便利店，取走兩罐共價值31元的啤酒，未有付款便離開。61歲鄧姓男店員與一名同為其家人的女店員追出，至店外約50米近喜利徑時追到疑犯。元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽德指出，事主見疑犯身型健碩，「有少少驚」，欲調頭逃走時反被疑犯追及。

事主其後失足跌低，坐在地上，巴漢追上前向他頭部及胸部猛踢多下，事主後腦撞地，大量失血並陷入昏迷。巴漢逃離現場，途人見狀報警。救護車到場，將事主送往屯門醫院深切治療部留醫，當時情況危殆。警方先將案件列作盜竊及傷人。

警方接手調查，翻看大量閉路電視片段及找到目擊者，鎖定目標人物，並在翌日（29日）傍晚6時許在元朗擊壤路拘捕該名27歲巴基斯坦裔男子，他持有香港身分證，報稱無業。警方昨午3時半收到事主不治的消息，將落案起訴被捕男子盜竊及謀殺。歐陽德指出，疑犯並非住在該處附近，但經常在該處出沒，閉路電視片段未見他當時有喝醉酒迹象。他又指出，警方會向法庭申請將疑犯還押。案件交元朗警區重案第二隊跟進，警方呼籲如有人目擊事件，可致電3661 4243與調查人員聯絡。