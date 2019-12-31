旅發局除夕倒數大抽獎　非先到先得毋須趕6時即登入（附網頁連結） (09:05)

旅發局提醒，活動參加者可以只參加「即玩即贏抽獎遊戲」或「壓軸大抽獎」其中一項，或兩項都參加，只需登記一次即可參加兩個項目，但必須在今晚11時半前完成登記或參加遊戲。

局方又表示，活動網站只限香港的IP位址進入，而「即玩即贏抽獎遊戲」及「壓軸大抽獎」的獎品是隨機抽出而非先到先得，任何時間參加抽獎的中獎機會一樣，所以不需要一踏入下午6時便進入網站，只需在今晚11時半時完成登記及遊戲，而2萬張100元的超市現金券及會在6時至11時半內隨機抽出，若屆時網站太繁忙，「建議大家可以稍後再試」。

「香港除夕倒數」大抽獎

日期：12月31日

登記時間：下午6時至11時半

第一部分「即玩即贏抽獎遊戲」（名額2萬個）：玩一個簡單配對卡牌遊戲，有機會即時贏取100元超市現金券，可玩無限次直至獲獎，成功與否也可以參加壓軸大抽獎。得獎者會於活動完結後72小時內收到電郵或短訊通知。

第二部分「壓軸大抽獎」：可在旅發局「香港除夕倒數大抽獎」網頁登記姓名、身分證及電話號碼（在港旅客則登記電郵及護照號碼），可即時獲得抽獎號碼。

頭獎（名額10個）：每人可獲4套國泰航空來回機票，兩套可由香港出發去任何國家來回經濟艙機票、其餘兩套則即由外地出發來香港的來回機票。

二獎（名額30個）：每人iPhone 11 Pro Max 256GB 太空灰一部

其他獎品：

．（名額150個）香港迪士尼樂園渡假套票（迪士尼好萊塢酒店標準客房一晚住宿、米奇廚師餐廳二人自助早餐及成人銀卡會籍兩套）

．（名額150個）香港海洋公園兩張及入場門票及香港海洋公園萬豪酒店雙人一晚住宿連早餐酒店住宿一晚連早餐套票

．（名額50個）香港君悅酒店雙人住宿一晚連自助早餐

．（名額50個）香港半島酒店豪華客房住宿一晚連自助早餐及500元餐飲消費額

．（名額100個）香港海洋公園萬豪酒店雙人Spa服務套票。

「即玩即贏抽獎遊戲」及「壓軸大抽獎」的獎品並非先到先得，任何時間參加抽獎的中獎機會一樣，所以不需要一踏入下午6時半便進入網站，只需在今晚11時半時完成登記及遊戲，而2萬張100元的超市現金券及會在6時半至11時半內隨機抽出。

頭獎得主將於2020年1月1日在ViuTV 99台的「香港除夕倒數」特備節目中公布，得獎者必須於1月1日凌晨1時前，致電節目內公布的熱線電話登記核實，否則不能獲獎。其他獎品得主將於1月1日凌晨2時後在活動網站公布，領獎詳情將於1月10日在活動網站公布，領獎期一個月。

參加者須為年滿18歲並持有香港身分證之香港居民，或持有有效旅遊證件的在港旅客。得獎者需親身或授權他人，於指定期間到指定地點換領禮品。