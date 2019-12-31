旅發局除夕倒數大抽獎開始　首半小時13萬人成功登記（附網頁連結） (18:50)

【18:50】大批市民無法登入大抽獎網站或無法獲取電郵驗證碼，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，現在抽獎網站的情況是意料中事，估計是伺服器容量問題，大量人同一時間嘗試登入，加上或有人編寫程式重複登入，令網站如同塞車一樣。他又質疑旅發局爲何不早數天便讓市民預先登記，指出只讓市民在短短5、6小時內登記，時間太少，認為旅發局應把登記時間拉長，以時間解決問題。

無線科技商會執行委員李勁華則表示，估計是電郵認證系統「頂唔住」，「佢叫得人去check垃圾郵件，都已經顯示佢哋冇信心做到一個靚嘅email系統」。他又稱，據悉伺服器是由大型公司負責，「如果電郵這個部分不是讓外面專業公司做，就要看建立電郵伺服器的那個人功力，因為這麼大流量，不是平常方法可以處理」。

【18:34】旅發局表示，活動首30分鐘已有約13.1萬人成功透過電郵登記。局方呼籲未能獲取電郵驗證碼的參加者耐心等候。

【18:08】大抽獎登記已開始，惟本報多名記者屢次嘗試，均未能成功登記。

【15:21】改以電郵地址登記

旅發局表示，經測試評估及參考各方意見後，活動改以電郵地址而非流動電話號碼作登記，與在港旅客看齊。不論頭獎或其他獎項得主，均會獲發得奬確認信息及領獎安排的電郵，旅發局提醒活動參加者留意包括垃圾電郵在內的郵箱。

另外，「壓軸大抽獎」的頭獎（即國泰機票）得主，致電熱線的登記限期延長至2020年1月1日晚上11時59分；其他獎品的得獎者毋須登記。

無線科技商會執行委員李勁華表示，新安排改以電郵認證是「正路」，「現在不需要即時認證電話號碼，整件事會快了順了，壞處是很多市民是沒有電郵」。

【09:05】旅發局提醒，活動參加者可以只參加「即玩即贏抽獎遊戲」或「壓軸大抽獎」其中一項，或兩項都參加，只需登記一次即可參加兩個項目，但必須在今晚11時半前完成登記或參加遊戲。

局方又表示，活動網站只限香港的IP位址進入，而「即玩即贏抽獎遊戲」及「壓軸大抽獎」的獎品是隨機抽出而非先到先得，任何時間參加抽獎的中獎機會一樣，所以不需要一踏入下午6時便進入網站，只需在今晚11時半時完成登記及遊戲，而2萬張100元的超市現金券及會在6時至11時半內隨機抽出，若屆時網站太繁忙，「建議大家可以稍後再試」。

「香港除夕倒數」大抽獎

日期：12月31日

登記時間：下午6時至11時半

第一部分「即玩即贏抽獎遊戲」（名額2萬個）：玩一個簡單配對卡牌遊戲，有機會即時贏取100元超市現金券，可玩無限次直至獲獎，成功與否也可以參加壓軸大抽獎。得獎者會於活動完結後72小時內收到電郵或短訊通知。

第二部分「壓軸大抽獎」：可在旅發局「香港除夕倒數大抽獎」網頁登記姓名、身分證及電話號碼（在港旅客則登記電郵及護照號碼），可即時獲得抽獎號碼。

頭獎（名額10個）：每人可獲4套國泰航空來回機票，兩套可由香港出發去任何國家來回經濟艙機票、其餘兩套則即由外地出發來香港的來回機票。

二獎（名額30個）：每人iPhone 11 Pro Max 256GB 太空灰一部

其他獎品：

．（名額150個）香港迪士尼樂園渡假套票（迪士尼好萊塢酒店標準客房一晚住宿、米奇廚師餐廳二人自助早餐及成人銀卡會籍兩套）

．（名額150個）香港海洋公園兩張及入場門票及香港海洋公園萬豪酒店雙人一晚住宿連早餐酒店住宿一晚連早餐套票

．（名額50個）香港君悅酒店雙人住宿一晚連自助早餐

．（名額50個）香港半島酒店豪華客房住宿一晚連自助早餐及500元餐飲消費額

．（名額100個）香港海洋公園萬豪酒店雙人Spa服務套票。

「即玩即贏抽獎遊戲」及「壓軸大抽獎」的獎品並非先到先得，任何時間參加抽獎的中獎機會一樣，所以不需要一踏入下午6時半便進入網站，只需在今晚11時半時完成登記及遊戲，而2萬張100元的超市現金券及會在6時半至11時半內隨機抽出。

頭獎得主將於2020年1月1日在ViuTV 99台的「香港除夕倒數」特備節目中公布，得獎者必須於1月1日凌晨1時前，致電節目內公布的熱線電話登記核實，否則不能獲獎。其他獎品得主將於1月1日凌晨2時後在活動網站公布，領獎詳情將於1月10日在活動網站公布，領獎期一個月。

參加者須為年滿18歲並持有香港身分證之香港居民，或持有有效旅遊證件的在港旅客。得獎者需親身或授權他人，於指定期間到指定地點換領禮品。