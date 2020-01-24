【回望2019．物件】警察怕「互聯網」起底，人心惶惶　港媽20多年後續領BNO，抗議惡法【短片】 (09:36)

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● 互聯網──網上欺凌、起底人心惶惶

80後警員Bruce

「反修例運動期間，不少人透過連登、Telegram、facebook等得到相關資訊，互聯網雖然可以提供第一手的資訊，讓大家了解不同活動的事態發展，但是互聯網亦同時存在不準確的消息，誤導甚至欺騙大家，導致不少網上欺凌、起底事件等，人心惶惶。」

● 香港身分證──自豪又感觸

28歲科網初創公司負責人程先生

「自6月觸發反修例示威浪潮，每次看到那張香港身分證，百感交集，既自豪又感觸。1997年回歸後，未曾有人懷疑過香港的問責制度，七警案最終有判決，也讓人可以安心。今年夏天，逾200萬人上街，表達訴求同時，亦喚起了彼此同舟共濟精神，『香港人』更成為國際矚目焦點；但因為香港可悲的現況，社會接連發生不公義的事，警方懶處理，令人擔心將來有事是否可再找政府幫手。」

● BNO續證──對港府深感絕望

30多歲全職媽媽Sasa

「自從轉用特區護照，沒想過要為我那本過期兼遺失廿多年的BNO（英國國民（海外）護照）護照辦理續證，但自政府決意修訂《逃犯條例》，不理200萬人大遊行的民意訴求，以及警察濫用暴力、亂放催淚彈，我對香港政府深感絕望。續領BNO雖然沒有居英權，但是一種姿態，向中央惡法抗議，也是對英國屬土公民的身分認同。」

● 港鐵員工新名牌──令人無奈

90後港鐵車長Billy

「反修例運動期間，港鐵服務受影響如車站關閉、提早收車等，港鐵員工需要因應不同突發事件作出即時處理，並向乘客解釋現況，但許多市民不滿港鐵相關安排。作為港鐵前線員工，我都遇到被不少市民不滿指罵的情況，其實很多事情都不由得我們前線決定。

元朗7．21事件及太子8．31事件後，港鐵公司為員工更換名牌，名牌由原本顯示員工全名，變為只顯示員工名字的簡稱，亦有派發防毒面罩予員工，但港鐵處理手法備受爭議，實在令人無奈。」

● 港鐵──成「政治手腕」

29歲銀行職員Miko

「自反修例運動起，港鐵經常因當日有公眾活動而關站，我認為港鐵變成『政治手腕』，在香港人心中的印象也變得負面。所以我由8月起，即使上班遲到也會轉乘巴士或小巴，而不會乘港鐵。」

● 巴士上層靠左的窗──熟悉風景被刻上傷痕

24歲女教師Freda

「我住在偏遠地區，巴士是我『第二雙腿』。這半年來，那些曾經熟悉的風景被刻上一道道傷痕，從巴士上層靠左的窗往外看，舊街道被賦予新的意義，路上的人眼神比以往更堅定了，縱使政治把我們『分門別類』，但我們終究找到了值得堅守的信仰，大家就這樣一直走下去，好嗎？」

● 巴士──港鐵關站，巴士愈顯重要

30多歲編輯Catherine

「今年出行多是坐巴士，尤其是下半年。港鐵站內被放催淚彈、臨時關站、飛站、長期提早結束服務，巴士愈顯重要。」

● Black Bloc──無人要做英雄

19歲前線學生Ta

「出到去，全部人都穿『black bloc』（全黑裝束），是很重要的一件事，從來無人話誰要做英雄，大家只係做緊一件覺得對的事。由和理非變勇武，由最初參與人鏈、物資、傘陣，到上前線、策劃行動，覺得昔日自己無膽識，後來明白到『你唔對抗佢， 佢都會來搵你嘅時候』，就知道是時候要站出來，走上前線。試過一次在旺角行動，見到有手足跪地哭，我們扯着他走，『唔通想被人拉嗎？』」

● 催淚彈──香港要重蹈越戰橙劑遺禍覆轍？

00後學生Melody

「6月9日至12月5日，警方共發射約1.6萬枚催淚彈。催淚彈中含有的鄰-氯代苯亞甲基丙二腈（CS），有可能釋出山埃，燃燒下或會釋出二噁英。不論在街上示威的抗爭者，還是留在家中的市民，都不能躲過二噁英的毒害。政府和警方不肯停止濫用催淚彈，難道要香港重蹈如越戰橙劑遺禍的覆轍？」

● First Aid 熒光背心──站在最前方

16歲學生陳同學

「以前生活好少會接觸到First Aider（義務急救員），自從反修例運動開始，很多義務急救員站在最前方，為有需要人士提供最緊急救援。如果沒有First Aider，運動中受傷的人數及程度會否比想像中嚴重呢？這令我感受到First Aider的意義重大，每次見到他們，都是有人大叫『First Aid』，之後匆匆一剎看到他們身穿熒光背心融入人海中。」

● 水──Be Water抗爭

25歲學生Kristy

「反修例運動，李小龍的名言『Be Water』成為抗爭核心思想，不少人提醒示威者要Be Water、要『執生』。水在運動中亦有不同的作用，在夏天頻密遊行活動中，不少街站派發水予遊行人士，以免中暑；在各種示威活動中，水亦用來撲熄催淚彈，以及清洗中了催淚彈、胡椒噴霧者的眼睛。」

● 被染藍的行山鞋──示威環境日趨複雜

中大新聞與傳播學院講師譚蕙芸

「11月12日，防暴警於中大二號橋出動水炮車，噴射藍水驅散學生，那對新買的行山鞋旋即被染藍，最後要用大量清水及梳打水才能洗淨，卻變成了一對濕漉漉、曖昧綠的鞋。11月18日晚佐敦警民衝突，採訪期間穿上另一對後備行山鞋，雖然隔開了多枚胡椒球攻擊，腳部仍因走避不慎拗柴了，令在『衝警盃』留下的舊患復發。

連月來反修例運動，不止衫褲襪變殘舊，就連行山鞋都換了多對，對示威環境日趨複雜非常無奈，總教人擔心其他裝備不足、身穿球鞋的記者的安全。」

● 磚──打碎的磚頭，回不去了？

90後學生劉同學

「日常生活看到磚頭平常不過，現在，看到磚頭會想如何把它弄出來、如何打碎、如何放置才能有效阻擋『車』和『狗』。同樣是看到平平無奇的磚頭，想法卻與以前截然不同。我們都回不去了嗎？」

● 血──自由和平不是必然

21歲學生謝同學

「這半年來，無數的人在政府和警察濫權下流下鮮血……鮮血流遍香港，令我發現自由及和平不是必然，我們應該為自由與和平繼續努力，對抗極權。」

● 雨傘──5年的堅持

25歲女生Mandy

「5年前『We will be back』，5年後運動真的回來了。香港人無論晴天雨天，都一起撐傘同行，畫面十分感動。雖然五大訴求一開始像獅子開大口，但是香港人敢於發夢、敢於爭取、敢於堅持，這是我在2019年最難忘的事。」

● 《願榮光歸香港》──凝聚人心力量

22歲補習社導師Sharon

「對我而言，今年感受至深是一首歌。我認為音樂有一種凝聚人心的力量，大家互不認識，但在遊行及組人鏈活動中都會手拖手一起唱《願榮光歸香港》，曾參與過的人一定會明白及有很大感觸。」

● 《Upheaval》（動盪）——值得借鏡和反思

中學副校長許承恩

「這本書的作者有另一本書好出名——《槍炮、病菌與鋼鐵》，而這本新作是講一些國家、人物在艱難、危機的時候，如何能夠應對，很適合我們現時的現況，亦提到很多不同的國家，可以有很多地方值得借鏡和反思。」

● 《On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century》──向歷史借鏡

26歲見習律師Molly

「反修例運動中，防暴警不時以『曱甴』形容示威者，令人聯想起納粹與猶太人的故事，希望藉此書的『20課』向歷史借鏡，提醒自己，不要重蹈覆轍。書中不乏生活化例子，教人此時此刻，如何聚焦法庭判決及新聞報道，而非朋友的論述，亦叫人反省自身，指出順從行為只會加速形成一個極權的政府。」

● 《靜觀》──不加批判的此時此刻

49歲教師Fanny

「靜觀，一個以為高深難測的東西，卻給迷失的我在迷霧中找到方向，找到紓緩。《靜觀生活》書中的一句話『靜觀是不加批判的此時此刻』意念跟《大學》一句話相似：『知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。』

原來在更年期遇上青春期的衝突，動盪的社會運動和親子間的衝擊，令2019年的我從未試過如此心慌、心怯、心亂。因為這本書，我找到了出口，找到了寧靜，找到了支持，找到了一扇窗。」

● 家中筷子──物是人非

70後IT從業員莊先生

「物是人非，筷子在，老爸不在。從前每周回家陪老爸晚飯，一踏進家門就見雙筷暖暖的已放好在飯桌。用了逾20年無崩無損的雙筷，現時放上飯桌的機會幾乎是零。老家只餘下返夜更的老姊，回家吃飯多只向外求。」

● 學護制服──實習中度過

20歲護士學生Canny

「今年接近一半的時間，也是穿著學護制服在不同醫院及部門中實習，除增長見識及工作上的知識，亦感受到自己很快會成為真正的護士，亦會開始思考將來的路向。」

● 手提電話──母女關係改變了

70後區太

「自從女兒擁有自己的第一部手提電話後，我和她的生活改變了。從前經常看書的她，現在機不離手；從前我經常稱讚她，現在離不開責備。」