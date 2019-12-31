【回望2019．人物】香港人．學生．警察 (09:50)

● 香港人——6月後，成了有感情的共同體

70後中學教師Wong Yim Ping

「我是一名教師，我更願意形容自己是香港人，特別是2019年6月後。問我這年感受至深、對我生活有最大影響，是這個名詞──香港人。以前對香港人這稱沒呼沒有特別感受，但今年，我們將自己情感與這片土地聯繫上了，成了有感情的共同體，We are Hong Konger。」

● 香港人——為將來爭取到底

30多歲公司文員阿咪

「一眾手足為了捍衛香港而走出來甚至犧牲，令我感到無奈與難過，雖然這些行動令大家日常生活受影響，但我不會責怪示威者，因為他們的出發點是為大家的將來而爭取到底。」

● 學生──睹年輕人血流披面 痛心自責

60後大學教授長青

「多年來先後在多間大學任教，現時的職責偏向行政方面，教學較以前減少，面對的學生雖然不比以前多，但每年都能建立起不錯的師生關係。今年示威連連，自己已是老骨頭，走不動，看見年輕人走上前線，在警棍下血流披面，甚至在電視鏡頭中看到自己其中一個學生！

看見流血的學生，覺得這些都應該是我們這一輩人為年輕人去爭取的，現在卻由學生、年輕人走到最前，奮不顧身不惜流血去高呼訴求，有感是自己一輩的無能，感到非常痛心自責。」

● 警察──執勤應有專業操守

近30歲二手店店主Man

「在整個反修例運動中，警察對普通市民的態度，以及帶有個人情感的行為，令我感受至深。記得有次我在旺角匯豐銀行對出看到一對行動不便的男女被3名警員喝罵，叫他們走快點，我立即上前扶着女子離開，但警員繼續喝罵，我立即說『人哋咪行緊，點解你仲要話人呢』，有警員立即用電筒照射我，並說『好威咩你，逞英雄咩你』，這件事令我很反感。我認為警察執勤時應有專業操守，不應指罵及用電筒照射市民，但政府沒想過如何平息事件。」

相關報道：

【回望2019】口罩——以暴易暴？抗禁蒙面法？ 721、831勾起港鐵恐懼

【回望2019．物件】警察怕「互聯網」起底，人心惶惶 港媽20多年後續領BNO，抗議惡法【短片】

【回望2019．地方】中大內地生：有人不惜一切為民主自由 前高級警司：大學管治亂象讓人失望【短片】