【回望2019】口罩——以暴易暴？抗禁蒙面法？　721、831勾起港鐵恐懼 (09:31)

明報即時新聞早前走訪50多名市民，邀請他們以一件物件或一個地方，代表在這一年感受至深的事與人。50多張臉孔，50多個選擇，無論是物是地，幾乎90%不約而同訴說同一件事，口罩、催淚彈、水、元朗站、太子站、立法會……說的是持續逾半年的反對修訂《逃犯條例》風波，只是背後的感受卻大不同。

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一個口罩，有大學生用以阻隔催淚煙殘留物、有公務員視之為以暴易暴的象徵、有人認為要對抗《禁蒙面法》，有教師則害怕變成一種政治立場。721、831，兩組數字，有人覺得是港鐵元朗站、太子站的代號，想到是恐怖、好驚、難以置信的形容詞。

除卻生離死別、人生階段的轉折，這一年，香港彷彿只剩下一件事。

【一個口罩，4份感受】

● 口罩──出入戴口罩 隔催淚煙殘餘物

19歲大學生Jenna

「警察亂射催淚彈，從此在中過催淚彈的地方出入都要戴口罩，以免吸入催淚煙殘餘物，影響健康。過往去過數次遊行及『和你拖』等活動，當時《禁蒙面法》未生效，參加活動時不一定會戴口罩；《禁蒙面法》出現後，因這『法例』不合理，故平日外出、上課或在校園時，會更多戴口罩抗議。」

黑色口罩──不應以暴易暴

28歲公務員阿進

「腥風血雨，社會太多流血事件，不只是警察，我覺得是『政棍』問題，他們挑起很多衝突。若果純粹說政府有什麼政策做得不好，我覺得可以用理性和平方法講出來，不要說政府不聽，其實是有聽的。說到修例風波，中間已有很多不同修改，並不是有些人說完全無修改，卻仍然用這樣激進的方法表達，我覺得『唔係咁嘅』（不是太正確）。

我相信警察是有人做得不好，我同意的，但我不覺得這是一個藉口，令其他一般市民可以繼續去做錯，因為別人做得不正確，我們不應該以暴易暴，至少要堅守自己當日的信念：要維持社會的法治而出來，而不是為破壞法治而出來。」

● 口罩──不滿政府的表態

40多歲保險從業員Cody

「示威者由最初使用外科手術口罩和毛巾，到後期使用濾罐式口罩，甚至是full face mask，都標誌警方所使用的手段和武力不斷升級。而口罩在《禁蒙面法》實施後，由前線的抗爭防護工具，變成不滿政府的一種表態。」

● 口罩──憂不適戴口罩也變政治立場

26歲教師Alisa

「在流感高峰期，學校本來是建議學生或教師不適時要戴口罩，修例風波下，上班時戴不戴口罩是一件要考慮的事，會衡量自己是不是那麼需要戴口罩，慎防把自己的政治立場帶回學校。」

【721、831，想起港鐵元朗站、太子站】

● 元朗站——7．21襲擊好恐怖，不敢搭西鐵

退休小學教師楊潔芳

「今年令我最深刻的7．21元朗站襲擊事件，因為我住近那區，經常出入那裏，如搭車、去超市等，經常閒逛。那天晚上，我在元朗站附近的商場吃飯，回家看電視時，就看到這件事發生，幸好我的家人當時已駕車離開（元朗），不是乘西鐵……

我簡直完全不相信，自己住的社區會發生這樣的事，好恐怖，所以有一個星期，出街完全不敢踏入那裏的商場，之後很久也不敢搭西鐵。

後來眼見好多『事件』也發生在鐵路的車站，處處也發生，漸漸習以為常……原來經過這件事，生活是可以適應的，學會多點用腳、外出時盡量早點回家、搭巴士等。」

● 元朗站——懷疑是否熟悉的香港

40多歲代課老師Emma Choy

「身為元朗人，西鐵元朗站是我常到之地。當我看到7．21當晚如常搭西鐵回家的市民，在車廂和月台無辜被白衣人用藤條追打的場面，彷彿親歷其境，驚心動魄之餘，更不禁邊看邊流淚，開始懷疑這裏還是不是我熟悉的香港。」

● 太子站──8．31事件， 好驚、好驚、好驚

70後客戶服務員Yung

「最難忘的是8．31事件，除了警察瘋狂入車廂打人外，加上封閉了車廂，很大機會真的會打死了人，而CCTV（閉路電視）又『唔放出來』，其實真的很封閉，令我們香港人什麼也不知道……我估每個人想起這件事都會『好驚、好驚、好驚』。」